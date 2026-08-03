Εμπνευσμένο από τη λέξη «βιτρίνα», αλλά και από το ρωμαϊκό Convivium όπου το φαγητό ήταν συνώνυμο του μοιράσματος και της συντροφικότητας, το Vetrina, All Day Dine, Wine, Deli & Retail στο The Landmark Nicosia, Autograph Collection εκφράζει μια σύγχρονη μεσογειακή φιλοσοφία σε έναν χώρο που συνδυάζει τη γαστρονομία, το κρασί και το delicatessen σε μια ολοκληρωμένη all-day εμπειρία.

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