Εμπνευσμένο από τη λέξη «βιτρίνα», αλλά και από το ρωμαϊκό Convivium όπου το φαγητό ήταν συνώνυμο του μοιράσματος και της συντροφικότητας, το Vetrina, All Day Dine, Wine, Deli & Retail στο The Landmark Nicosia, Autograph Collection εκφράζει μια σύγχρονη μεσογειακή φιλοσοφία σε έναν χώρο που συνδυάζει τη γαστρονομία, το κρασί και το delicatessen σε μια ολοκληρωμένη all-day εμπειρία.
Vetrina: Μια όαση στο κέντρο της πρωτεύουσας
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