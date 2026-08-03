Υπάρχουν ακόμη μέρη στην Κύπρο όπου ο χρόνος κυλά πιο αργά. Παραλίες που ακόμη σου επιτρέπεται να απλώσεις την πετσέτα σου στην άμμο και να πάρεις μαζί σου τάπερ με φαγητό, χωρίς να σε κοιτάνε περίεργα και ταβέρνες που εξακολουθούν να ψήνουν στα κάρβουνα, τιμώντας τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν, μα και άνθρωποι που σε χαιρετούν στον δρόμο, με ειλικρίνεια και χαμόγελο.
Από το Λατσί μέχρι την Τηλλυρία: Η πιο αυθεντική πλευρά της Πάφου
ΣΧΟΛΙΑ
Προβολή σχολίων
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Mediterranean Beach Hotel: Επανέρχεται στο προσκήνιο της γαστρονομικής σκηνής της πόλης
28 Ιουλίου, 2026
TOP STORIES
Χειροπέδες σε 26χρονο για την απόπειρα εμπρησμού σε δάσος στον Κόρνο – Τον έκαψε μαρτυρία
Πριν 59 λεπτά
Η Μαριλένα Ραουνά αποχωρεί οριστικά από την Κυβέρνηση – Αποχαιρέτησε τους συνεργάτες της
3 Αυγούστου, 2026