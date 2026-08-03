Υπάρχουν ακόμη μέρη στην Κύπρο όπου ο χρόνος κυλά πιο αργά. Παραλίες που ακόμη σου επιτρέπεται να απλώσεις την πετσέτα σου στην άμμο και να πάρεις μαζί σου τάπερ με φαγητό, χωρίς να σε κοιτάνε περίεργα και ταβέρνες που εξακολουθούν να ψήνουν στα κάρβουνα, τιμώντας τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν, μα και άνθρωποι που σε χαιρετούν στον δρόμο, με ειλικρίνεια και χαμόγελο.

Περισσότερα στο LIKE