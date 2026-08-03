Το Kingfisher στην Πάφο αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές περιπτώσεις της κυπριακής εστιατορικής σκηνής. Ένα μικρό οικογενειακό εστιατόριο, με επικεφαλής τον σεφ-ιδιοκτήτη Λευτέρη Σαπαρίλλα, έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στα κορυφαία εστιατόρια της Κύπρου, αποσπώντας τη ζηλευτή διάκριση Top Notch με υψηλή, μάλιστα, βαθμολογία στα γαστρονομικά βραβεία «Χρυσοί Σκούφοι Κύπρου».

Περισσότερα στο LIKE