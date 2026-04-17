Η Άννα Βίσση έγραψε ιστορία χθες, Πέμπτη 16 Απριλίου, καθώς μέσα σε λίγες ώρες πωλήθηκαν 70.000 εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος, το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου, αποκάλυψε μέσα από την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 πως θα διατεθούν ακόμη 20.000 εισιτήρια για τη συγκεκριμένη συναυλία. Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική προσέλευση θα αγγίξει τα ανώτατα όρια χωρητικότητας του ΟΑΚΑ, τηρώντας πάντα όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

