Η σύζυγος του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, Μπεγόνια Γκόμεθ, παραπέμπεται σε δίκη μετά από δικαστική απόφαση στη Μαδρίτη.

Δικαστήριο της Μαδρίτης άσκησε δίωξη κατά της Γκόμεθ για τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων υπεξαίρεση, άσκηση επιρροής, διαφθορά σε επιχειρηματικές συναλλαγές και κακοδιαχείριση δημόσιων πόρων. Η υπόθεση αφορά την περίοδο κατά την οποία συμμετείχε ως συνδιευθύντρια σε μεταπτυχιακά προγράμματα και σε ειδική πανεπιστημιακή έδρα στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

Δίωξη κατά της πρώτης κυρίας της Ισπανίας

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, μετά από έρευνα που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια, υποστήριξε ότι η θεσμική και κοινωνική θέση της ως συζύγου του πρωθυπουργού ενδέχεται να επηρέασε τη χρηματοδότηση και λειτουργία των συγκεκριμένων ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η θέση της «θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί με τρόπο που διευκόλυνε την απόκτηση πόρων και συνεργασιών».

Μαζί με την Γκόμεθ παραπέμπονται επίσης η πρώην σύμβουλος του πρωθυπουργικού γραφείου Κριστίνα Άλβαρεθ και ο επιχειρηματίας Χουάν Κάρλος Μπαραμπές, με κατηγορίες που σχετίζονται με άσκηση επιρροής και διαφθορά.

Ο Σάντσεθ έχει υποστηρίξει την σύζυγό του δημόσια

Η ίδια η Γκόμεθ αρνείται κάθε κατηγορία, ενώ ο Σάντσεθ έχει υπερασπιστεί δημόσια τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας την αθωότητά της και κατηγορώντας μέρος του δικαστικού συστήματος για πολιτική μεροληψία.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο πιέσεων για την κυβέρνηση του Σάντσεθ, καθώς η σοσιαλιστική παράταξη αντιμετωπίζει πολλαπλές έρευνες διαφθοράς. Μεταξύ αυτών, βρίσκονται και υποθέσεις που αφορούν πρώην υπουργούς αλλά και μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος του πρωθυπουργού.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να εντείνει την πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία.

