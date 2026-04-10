Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο, όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και «ηθικά», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καλώντας τις Βρυξέλλες να κινηθούν πιο τολμηρά σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Παράλληλα ζήτησε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή άμυνα και ανέφερε ότι κρίνει απαραίτητο η ΕΕ να συμμετέχει σε κρίσιμες παγκόσμιες αποφάσεις.

Μιλώντας στο European Pulse Forum της POLITICO στη Βαρκελώνη, ο Σάντσεθ ανέφερε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να περιοριστεί στην υπεράσπιση των συμφερόντων της, αλλά να εξελιχθεί σε ηγετική δύναμη που θα συμβάλει στη σταθερότητα και την ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο.

April 10, 2026

«Όχι μόνο επανεξοπλισμός, αλλά και ηθική ενίσχυση»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο σε επίπεδο άμυνας, αλλά και σε αξιακό επίπεδο.

«Η πρόκληση για την Ευρώπη δεν είναι μόνο να επανεξοπλιστεί για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ασφάλειας και άμυνας, αλλά και να ενισχυθεί ηθικά, ώστε να συμβάλει σε μια σταθερή και ειρηνική παγκόσμια ανάπτυξη», σημείωσε.

Υποστήριξε επίσης ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται από τη διεθνή συνεργασία, η Ευρώπη έχει την ευθύνη να καλύψει το κενό.

Το «ισπανικό μοντέλο» ως παράδειγμα

Ο Σάντσεθ παρουσίασε την Ισπανία ως παράδειγμα προς μίμηση, επισημαίνοντας ότι μπορεί να συνδυάσει οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας, αναδιανομή πλούτου και προστασία του περιβάλλοντος.

Αναφέρθηκε στην πρόοδο της χώρας στον τομέα της ενέργειας, τονίζοντας ότι σχεδόν το 60% της ηλεκτρικής παραγωγής προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, γεγονός που —όπως είπε— την έχει προστατεύσει από τις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πρόταση για ευρωπαϊκό στρατό και στάση απέναντι στο Ισραήλ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας μέσω κοινών πρωτοβουλιών, όπως η δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού.

Παράλληλα, κάλεσε την ΕΕ να υιοθετήσει σαφή στάση σε διεθνή ζητήματα, προτείνοντας την αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας με το Ισραήλ, ως αντίδραση σε αυτό που χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο Σάντσεθ έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο, ενώ έχει εκφράσει την αντίθεσή του και στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

«Οι πολίτες θέλουν λύσεις, όχι αδιαφορία»

Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν από τις ηγεσίες να αναλαμβάνουν δράση και να συμβάλλουν στην επίλυση των διεθνών προκλήσεων.

«Οι πολίτες της Ευρώπης δεν θέλουν οι ηγέτες τους να κοιτούν αλλού ή να είναι απορροφημένοι στα δικά τους. Θέλουν να συμμετέχουν στην αναζήτηση λύσεων για τις παγκόσμιες προκλήσεις», δήλωσε.

Υπεράσπιση της ΕΕ απέναντι στην κριτική

Ο Σάντσεθ υπερασπίστηκε το ευρωπαϊκό εγχείρημα, απαντώντας στην κριτική ευρωσκεπτικιστικών και ακροδεξιών δυνάμεων ότι η ΕΕ «χάνει τη δυναμική της».

Υποστήριξε ότι η Ευρώπη διαθέτει την καλύτερη ποιότητα ζωής παγκοσμίως, το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα.

«Αρκεί να ταξιδέψει κανείς εκτός Ευρώπης για να το καταλάβει. Είναι καλό να είσαι Ευρωπαίος», σημείωσε.

Διαφωνίες για το μεταναστευτικό

Στο εσωτερικό της Ισπανίας, πάντως, οι θέσεις του προκαλούν αντιδράσεις. Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, άσκησε κριτική στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη νομιμοποίηση περισσότερων από 500.000 μεταναστών χωρίς χαρτιά, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «εξάγει το πρόβλημα στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο Σάντσεθ υπερασπίστηκε τη «νόμιμη, ασφαλή και οργανωμένη μετανάστευση», υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση ευκαιριών.

Κάλεσμα για πιο τολμηρές αποφάσεις

Κλείνοντας, ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να κινηθεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία.

«Έχουμε τους πόρους, τους θεσμούς, το ταλέντο, τις αξίες. Αυτό που μας λείπει είναι το θάρρος να φανταστούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε μαζί», δήλωσε, τονίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τις δαπάνες για κοινωνικές πολιτικές και να παραμείνει ανοιχτή στο εμπόριο, το ταλέντο και τις ιδέες.

protothema.gr