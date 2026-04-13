Απάντηση στις αναφορές Φιντάν δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας τονίζοντας πως «απορρίπτονται οι πρόσφατες αποπροσανατολιστικές δηλώσεις και ισχυρισμοί, που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς της γείτονος και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης».

Μετά την απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ αναφέρει ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής».

Παράλληλα, το ΥΠΕΞ σημειώνει πως «η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές σκέψεις αλλά ούτε και βλέψεις περιφερειακής ηγεμονίας. Αυτά αφορούν άλλους που επιχειρούν, για τους δικούς τους λόγους, να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περιφερειακή περίοδο. Προσπερνώντας το γεγονός ότι είναι η ίδια η Τουρκία που κατέχει παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος. Με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη».

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το ΥΠΕΞ της Κύπρου, «απορρίπτονται οι πρόσφατες αποπροσανατολιστικές δηλώσεις και ισχυρισμοί, που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς της γείτονος και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης».

«Η συνεργασία της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ φέρνει προβλήματα και πόλεμο»

Βολές κατά της Αθήνας και της Λευκωσίας για τη συνεργασία με την Ιερουσαλήμ εξαπέλυσε τη Δευτέρα ο Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu Agency, με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας να απαντά στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας πως “η χώρα δεν οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν”.

Η Ελλάδα ακολουθεί εξαιρετικά επικίνδυνες πολιτικές

«Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” και Ισραήλ δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο» ισχυρίστηκε ο Χακάν Φιντάν.

«Βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί εξαιρετικά επικίνδυνες πολιτικές εδώ. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στην προσπάθεια της Ελλάδας να ακολουθήσει ένα είδος πολιτικής που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί μόνη της» ισχυρίστηκε.

#BREAKING Fidan says cooperation between Greece, Greek Cypriot Administration, Israel 'does not bring more trust, it brings more mistrust. It brings more problems and war' pic.twitter.com/4bEypdR7Ve — Anadolu English (@anadoluagency) April 13, 2026

«Ούτε η Ελλάδα ούτε η ”Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” έχει την υποστήριξη της ΕΕ. Ποια στρατηγική λογική θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αναζήτηση αυτού του είδους συνεργασίας είναι κάτι που ούτε αυτοί μπορούν να μου εξηγήσουν».

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ακόμη ότι «το Ισραήλ ενδέχεται να επιδιώξει να χαρακτηρίσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εχθρό».

Ανέφερε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο μοιάζουν με τη Γάζα. Οι ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία αποτελούν «σοβαρό κίνδυνο» για την Τουρκία.

Ο Τούρκος υπουργός πρόσθεσε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ παραμένουν «ειλικρινείς» όσον αφορά την επίτευξη εκεχειρίας, παρά το γεγονός ότι δεν κατέληξαν σε συμφωνία στις συνομιλίες του Σαββάτου με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά συμπλήρωσε ότι το Ισραήλ «θα μπορούσε να διαταράξει την ειρηνευτική διαδικασία».

«Πιστεύω ότι αν το πυρηνικό ζήτημα καταλήξει σε μια κατάσταση ”όλα ή τίποτα”, ειδικά όσον αφορά τον εμπλουτισμό, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε σοβαρά εμπόδια», προειδοποίησε ο Φιντάν.

Η Τουρκία πρέπει να διαδραματίσει σοβαρό ρόλο ως «βασικός παράγοντας» στη διαμόρφωση απόψεων, την οικοδόμηση συστημάτων και την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου ασφάλειας, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Συνεργασία με ειρηνικό σκοπό

Για μια συνεργασία με «ειρηνικό σκοπό» ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ μίλησε σήμερα σε ανάρτησή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, απαντώντας εμφατικά στις προκλητικές δηλώσεις του ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι εργάζεται με συνέπεια για την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, και ότι «κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη.

Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων.

Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας.