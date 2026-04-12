Β’ ΜΕΡΟΣ

Η δυσφορία του εκλογικού σώματος αποτυπώνεται και στο πώς οι πολίτες αξιολογούν τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Στη δεύτερη μεγάλη δημοσκόπηση του «Φ», που διενεργήθη από την ελλαδική εταιρεία Explorer, κανένας δεν καταφέρνει να περάσει τη βάση, και οι μόνοι που φαίνεται να καταφέρνουν να επιβιώσουν είναι ο νεοεισερχόμενος στον πολιτικό στίβο Οδυσσέας Μιχαηλίδης και η Αννίτα Δημητρίου μαζί με τον Στέφανο Στεφάνου. Όταν λοιπόν κλήθηκαν οι ερωτηθέντες να πουν την άποψή τους για έναν έκαστο πολιτικό αρχηγό έδωσαν τις εξής αξιολογήσεις:

Για την πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου οι θετικές μονάδες ήταν 42 και οι αρνητικές 44. Για τον ΓΓ ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου 38 θετικές 47 αρνητικές, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ έλαβε 21 θετικές και 67 αρνητικές, ο Χρίστος Χρίστου του ΕΛΑΜ 27 έναντι 59, ο Νίκος Αναστασίου της ΕΔΕΚ 13-42, ο Μάριος Καρογιάν πρόεδρος της ΔΗΠΑ 13-71, ο Σταύρος Παπαδούρης των Οικολόγων 32-36. Ο αρχηγός του Άλματος Οδυσσέας Μιχαηλίδης είναι ο μόνος που έχει μια μονάδα περισσότερες θετικές από αρνητικές 44-43. Ο Φειδίας Παναγιώτου με 24 έναντι 66 είναι ο δεύτερος επι κεφαλής σχήματος σε αρνητικές ψήφους.

Όλοι σχεδόν οι πολιτικοί αρχηγοί τυγχάνουν θετικής άποψης από τους ψηφοφόρους του κόμματός τους. Η Αννίτα Δημητρίου τυγχάνει θετικής άποψης σε ποσοστά 71% στους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ ενώ τα πηγαίνει αρκετά καλά και ανάμεσα στους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων. Με πιο θετική άποψη μεταξύ των Οικολόγων. Η θετική άποψη των ψηφοφόρων του ΑΚΕΛ για τον Στέφανο Στεφάνου είναι στο 77% ενώ τυγχάνει θετική άποψης και εντός των Οικολόγων και σε λιγότερο βαθμό στα άλλα κόμματα.

Δύσκολα είναι τα πράγματα για τον Νικόλα Παπαδόπουλο αφού μόλις ένα στους δύο ψηφοφόρους του ΔΗΚΟ έχουν θετική άποψη για τον πρόεδρο του κόμματός τους. Ανάλογη είναι η δυσκολία και για τον Νίκο Αναστασίου αφού μόλις ένας στους τρεις ΕΔΕΚίτες έχουν θετική άποψη και ένας στους τέσσερις αρνητική, και τους μισούς να μην παίρνουν θέση. Ο Σταύρος Παπαδούρης κινείται ψηλά εντός των Οικολόγων με 61% ενώ και στα άλλα κόμματα έχουν θετική άποψη.

Εξαίρεση απ’ όλους ο Μάριος Καρογιάν ο οποίος κινείται πάρα πολύ χαμηλά στους ψηφοφόρους της ΔΗΠΑ με μόλις 15 θετικές μονάδες ενώ οι μισοί έχουν αρνητική άποψη.

Κυρίαρχος στον κομματικό του χώρο είναι ο Χρίστος Χρίστου αφού σε ποσοστό 80% οι ψηφοφόροι του ΕΛΑΜ έχουν θετική άποψη για τον αρχηγό τους. Σημαντικές θετικές απόψεις εξασφαλίζει και από τους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων.

Όσον αφορά τα νέα πολιτικά πρόσωπα, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδη τυγχάνει θετικής αποδοχής σε όλα ανεξαιρέτως τα κόμματα. Αντίθετα ο Φειδίας Παναγιώτου τυγχάνει αρνητικής αποδοχής σ’ όλους τους πολιτικούς χώρους.