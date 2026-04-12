Ο κολοσσός της φαρμακοβιομηχανίας Eli Lilly ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη δαπάνη έως και 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Centessa, μιας εταιρείας παρασκευής πειραματικών φαρμάκων για τις διαταραχές ύπνου.

Όπως γράφει το CNBC, η Eli Lilly έβαλε στο μάτι ένα πειραματικό φάρμακο της Centessa Pharmaceuticals για την υπερβολική υπνηλία.

Η Centessa είναι μία από τις πολλές εταιρείες που εργάζονται πάνω σε μια νέα κατηγορία φαρμάκων για τη θεραπεία της ναρκοληψίας, μιας πάθησης που δυσκολεύει τους ανθρώπους να παραμείνουν ξύπνιοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα φάρμακα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία άλλων νευρολογικών παθήσεων που συνοδεύονται από υπνηλία, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η κατάθλιψη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lilly, Ντέιβ Ρικς, ανέφερε σε συνέντευξή του στο CNBC ότι «βλέπουμε ένα ευρύτερο δυναμικό προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ύπνος και η αφύπνιση είναι σαν τον πυρήνα της λειτουργίας μας και όταν ο ύπνος διαταράσσεται ή η αφύπνιση διαταράσσεται, προκαλεί πολλά άλλα προβλήματα. Επομένως, νομίζω ότι μπορείτε να βασιστείτε στη Lilly για την ευρεία χρήση και αυτών των φαρμάκων και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι′ αυτό».

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Eli Lilly θα καταβάλει 38 δολάρια ανά μετοχή εκ των προτέρων ή 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια για την Centessa, ένα premium 38% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στο χρηματιστήριο πριν από περίπου 15 ημέρες. Εάν τα φάρμακα της Centessa εγκριθούν από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ εντός ορισμένων προθεσμιών, η Eli Lilly θα καταβάλει και άλλα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026, εν αναμονή της έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές. Οι μετοχές της Lilly αυξήθηκαν περίπου κατά 3% μετά τη γνωστοποίηση της συμφωνίας, ενώ η μετοχή της Centessa σημείωσε άνοδο 45%.

Η Eli Lilly είναι εδώ και χρόνια ηγέτιδα φαρμακοβιομηχανία στη νευροεπιστήμη. Το αντικαταθλιπτικό Prozac της εταιρείας εκτόξευσε την εταιρεία στις κορυφαίες βαθμίδες της φαρμακευτικής βιομηχανίας μετά την έγκρισή του, το 1987.

Πιο πρόσφατα, γράφει το CNBC, η Lilly παρουσίασε ένα φάρμακο που ονομάζεται Kisunla, για τα πρώιμα στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ.