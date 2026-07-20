Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας επέστρεψε θριαμβευτικά στην πατρίδα της, μία ημέρα μετά την κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της, επικρατώντας της Αργεντινής στον τελικό της Κυριακής.

Το αεροσκάφος που μετέφερε τους παγκόσμιους πρωταθλητές προσγειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, περίπου στις 14:30 (τοπική ώρα), στο αεροδρόμιο Adolfo Suárez Madrid-Barajas της Μαδρίτης, όπου εκατοντάδες φίλαθλοι είχαν συγκεντρωθεί για να τους υποδεχθούν.

¡¡SÍ, SÍ SÍ, LA COPA YA ESTÁ AQUÍ!! 🇪🇸🏆⚽ Ella y los campeones del mundo acaban de pisar suelo español en el aeropuerto de Madrid Barajas ¡preparados para la fiesta con todos los aficionados esta tarde! 🥳🙌👏 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/e6xam80NpD July 20, 2026

Φορώντας φανέλες της εθνικής Ισπανίας με σημαίες στους ώμους και κινητά τηλέφωνα στα χέρια για να απαθανατίσουν τη στιγμή, δημιούργησαν έναν αυτοσχέδιο διάδρομο υποδοχής για την αποστολή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, οι εορτασμοί θα συνεχιστούν το απόγευμα, με την εθνική ομάδα να γίνεται αρχικά δεκτή από τη Βασιλική Οικογένεια της Ισπανίας και στη συνέχεια να μεταβαίνει στο Μέγαρο της Μονκλόα για συνάντηση με την πολιτική ηγεσία της χώρας.

🇪🇸 Los campeones del Mundo ya han llegado a Madrid.



🕺 Comienzan las visitas institucionales que acabarán en la posterior rúa por las calles de la capital y la fiesta en Cibeles. pic.twitter.com/MyUTuK0XUo July 20, 2026

Αμέσως μετά, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές θα επιβιβαστούν σε ανοιχτό λεωφορείο, πραγματοποιώντας πανηγυρική παρέλαση στους δρόμους της Μαδρίτης, προκειμένου να γιορτάσουν μαζί με τους φιλάθλους την ιστορική επιτυχία τους.

Η μεγάλη γιορτή έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί από τις 18:00 έως τις 23:00 στην πλατεία Θιμπέλες (Cibeles) και στη γύρω περιοχή, όπου οι αρχές εκτιμούν ότι θα συγκεντρωθούν περισσότεροι από 60.000 φίλαθλοι για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με την εθνική Ισπανίας.

huffingtonpost.gr