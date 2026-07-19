Αργεντινή εναντίον Ισπανίας. Οι μεν πρωταθλητές κόσμου το 2022, οι δε πρωταθλητές Ευρώπης το 2024. Ένας ματς που η μοίρα δεν μας άφησε να απολαύσουμε τον περασμένο Μάρτιο με την αναβολή του Finalissima, όπου ο νικητής του Euro αντιμετωπίζει τον νικητή του Κόπα Αμέρικα, παίρνει σάρκα και οστά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον πιο σημαντικό αγώνα του ποδοσφαίρου, στον τελικό του Παγκοσμίου Kυπέλλου.

Αλμπισελέστε εναντίον Φούρια Ρόχα ένα ματς που σίγουρα θα περάσει στο πάνθεον της ποδοσφαιρικής ιστορίας και θα διεξαχθεί στις 22:00 (ώρα Κύπρου) την Κυριακή (19/9) στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης. Λιονέλ Μέσι εναντίον Λαμίν Γιαμάλ. Δάσκαλος εναντίον μαθητή. Ο άνθρωπος που είχε «βαφτίσει» πριν από 19 χρόνια το μωρό τότε Λαμίν, ονειρεύεται στα 39 του χρόνια να κάνει πραγματικότητα αυτό που μόνο λίγοι κατάφεραν στην καριέρα τους, να κατακτήσουν δύο συνεχόμενα Μουντιάλ.

Ο 19χρονος πλέον διάδοχος του Μέσι στη Μπαρτσελόνα, όπου φοράει τη φανέλα με το εμβληματικό «10», θέλει να πάρει τα σκήπτρα από τους παγκόσμιους πρωταθλητές και να γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στους νικητές του πιο σημαντικού τρόπαιου. Όπως έχει τονίσει και ο ίδιος ο Γιαμάλ, ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο πιο σημαντικός αγώνας της καριέρας του. Ένας νεαρός που καλείται να αποδείξει ότι δίκαια φοράει την πιο βαριά φανέλα των Μπλαουγκράνα και μπορεί να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων και της σύγκρισης με τον θρύλο Μέσι.

Ένα παιδί που ακόμα δεν έχει δείξει το καλύτερό του πρόσωπο στο Μουντιάλ. Και έχει την ευκαιρία να το κάνει απέναντι στο είδωλό του, στο υψηλότερο επίπεδο και στον πιο κρίσιμο αγώνα. Έχει πετύχει μόλις ένα γκολ, έχει κάνει κάποιες ωραίες ενέργειες, αλλά σε καμία περίπτωση κοντά σε αυτά που είναι ικανός να κάνει.

Από την άλλη, ένας 39χρονος που έχει κατακτήσει τα πάντα, δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν, και όμως ακόμα και τώρα τρέχει σαν να μην έχει κερδίσει τίποτα στη καριέρα του, ματώνει τη φανέλα και δίνει το 110% για το εθνόσημο. Πραγματοποιεί εξαιρετικό τουρνουά, έχει πετύχει 8 γκολ, ενώ έχει μοιράσει 4 καθοριστικές ασίστ, με δύο από αυτές στον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία.

Το παρασκήνιο της «βάφτισης» του Γιαμάλ από τον Μέσι

Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2007, όταν ο 20χρονος Μέσι είχε μόλις γίνει βασικός παίκτης της Μπαρτσελόνα, ενώ ο Γιαμάλ ήταν ένα μωρό μόλις πέντε μηνών. Η συνάντηση αυτή έχει καταγραφεί σε μια σειρά φωτογραφιών που τράβηξε ο Χουάν Μονφόρτ. Οι φωτογραφίες αυτές ξαναήρθαν στο προσκήνιο πριν από δύο χρόνια, όταν ο Γιαμάλ κατέκτησε το Euro 2024 με την Ισπανία, καθώς ο πατέρας του δημοσίευσε μία από αυτές στο διαδίκτυο με τη λεζάντα «Η αρχή δύο θρύλων». Στις φωτογραφίες, ένας χαμογελαστός Μέσι κρατά στην αγκαλιά του και κάνει μπάνιο σε ένα μικροσκοπικό αγοράκι, το οποίο έμελλε να ακολουθήσει τα ποδοσφαιρικά βήματα του Αργεντίνου.

How the iconic Lamine Yamal and Lionel Messi picture happened 🤩 pic.twitter.com/L1VrKc78yi July 16, 2026

«Είναι ένα πραγματικό θαύμα της μοίρας», τόνισε ο Μόνφορτ στο BBC. «Είναι μια ευτυχής σύμπτωση – όταν ανακαλύπτεις κάτι εξαιρετικά ιδιαίτερο, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχες ποτέ φανταστεί. Αν το έγραφες αυτό σε μια ταινία, δεν θα φαινόταν πιθανό». Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα, στο «Καμπ Νου». Ποιος να το έλεγε ότι 19 χρόνια αργότερα ο ένας θα γινόταν ο πιο σημαντικός παίκτης και ο μεγαλύτερος θρύλος των Μπλαουγκράνα, ενώ ο άλλος θα είναι το νέο αστέρι της ομάδας.

Πώς, όμως, το μωρό Λαμίν κατέληξε στα χέρια του Λιονέλ; Η οικογένεια του Γιαμάλ είχε κερδίσει έναν διαγωνισμό για να βρεθεί εκεί. Οι γονείς του, ο Μουνίρ Νασραούι, που γεννήθηκε στο Μαρόκο, και η Σίλα Εμπάνα από την Ισημερινή Γουινέα, γνωρίστηκαν αφού μετακόμισαν στην Καταλονία ως παιδιά μαζί με τις δικές τους οικογένειες.

Ο Γιαμάλ είναι το μεγαλύτερο παιδί τους και, λίγο μετά τη γέννησή του, συμμετείχαν σε μια κλήρωση που διοργάνωσε η καταλανική εφημερίδα «Sport» σε συνεργασία με τον χορηγό των φανελών της Μπαρτσελόνα και τη διεθνή φιλανθρωπική οργάνωση για τα παιδιά Unicef. Όσοι επιλέγονταν τυχαία θα είχαν την ευκαιρία να βγάλουν επαγγελματικές φωτογραφίες του μωρού τους μαζί με έναν παίκτη της πρώτης ομάδας της Μπαρτσελόνα.

Ο Γιαμάλ ήταν ένας από τους νικητές και, την ημέρα που έφτασε η οικογένεια, τους έβαλαν εντελώς τυχαία να ποζάρουν με τον Μέσι. «Δεν είχα ιδέα ότι ήταν ο Γιαμάλ στη φωτογραφία μέχρι που ένας φίλος μου τηλεφώνησε το 2024 και μου είπε ότι ο πατέρας του την είχε δημοσιεύσει στο Instagram», εξηγεί ο Μόνφορτ. «Ο Μέσι είναι ένας πολύ εσωστρεφής τύπος, πολύ δειλός και ντροπαλός. Μπήκε στα αποδυτήρια και ξαφνικά έπρεπε να βγάλει αυτές τις φωτογραφίες με ένα μικρό μωρό – ούτε καν παιδί, ένα πραγματικό μωρό – και το πρόσωπό του άλλαξε σαν να μην είχε ιδέα τι να κάνει!

Είναι δύσκολο για έναν νεαρό άνδρα, αλλά ο Λαμίν ήταν ένα πολύ χαρούμενο, χαμογελαστό μωράκι. Η μαμά του, η Σίλα, μας βοήθησε, ήταν μια νεαρή κοπέλα και η οικογένειά τους ήταν πολύ φτωχή, αλλά ήταν πολύ ευχάριστο να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Ο Μέσι ήταν πάντα επαγγελματίας σε τέτοιου είδους καταστάσεις και προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα στην κατάσταση», κατέληξε.

Ο Μέσι μίλησε πρώτη φορά δημόσια για αυτή τη φωτογραφία

Μία ημέρα πριν από τον μεγάλο τελικό ο Μέσι μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη φωτογραφία με τον Γιαμάλ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου. Συγκεκριμένα, ο θρύλος και για πολλούς ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών στην ιστορία του NFL, Τομ Μπρείντι, τον ρώτησε τι σημαίνει για εκείνον αυτή η φωτογραφία με τον Ισπανό σταρ.

Ο Αργεντίνος τόνισε ότι «ο Λαμίν είναι ένας καταπληκτικός παίκτης, τον οποίο παρακολουθώ στενά επειδή παίζει σε έναν σύλλογο (Μπαρτσελόνα) που αγαπώ, και πάντα του εύχομαι τα καλύτερα και θέλω το καλύτερο για αυτόν. Είναι ένας από τους κορυφαίους αστέρες παγκοσμίως. Στα 19 του, έχει ολόκληρη την καριέρα του μπροστά του και έχει μια μεγάλη ευκαιρία να καταφέρει κάτι ιστορικό, το οποίο θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτή τη φορά. Αλλά ναι, του εύχομαι τα καλύτερα.

Ειλικρινά, το να βλέπω αυτή τη φωτογραφία είναι τρελό, γιατί έτσι είναι η ζωή, σωστά;Τράβηξα μια φωτογραφία μαζί του όταν ήταν μωρό και σήμερα βρισκόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλο σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο».

"He is one of the World's leading stars" 🌟



Lionel Messi was asked by Tom Brady what THAT Lamine Yamal bathtub photo means to him. pic.twitter.com/egABE5NHn6 — BBC Sport (@BBCSport) July 18, 2026

Από τη φανέλα με το νούμερο 19 στο θρυλικό «10»

Κατά διαβολική σύμπτωση και οι δύο φόρεσαν στην αρχή της καριέρας του στην Μπαρτσελόνα το 19. Το 10 το φορούσε ο Βραζιλιάνος μάγος Ροναλντίνιο, ο οποίος έδωσε ασίστ για το πρώτο γκολ του Πουλγκα. Ο Γιαμάλ είχε ξεκινήσει με το νούμερο 27 στην πλάτη του. Το καλοκαίρι του 2024 άλλαξε στο 19, καθώς το θρυλικό «10» το φορούσε ένα άλλο παιδί θαύμα που θεωρούνταν διάδοχος του Μέσι, ο Ανσού Φατί. Εκείνος έφυγε δανεικός και άνοιξε ο δρόμος για την θρυλική και πιο βαριά φανέλα στην ομάδα.

Ο επίσημος λογαριασμός της Μπαρτσελόνα δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με τίτλο «Το Παγκόσμιο Κύπελλο περνάει μέσα από τη Λα Μάσια», στο οποία απεικονίζονται στιγμιότυπα από τις εμφανίσεις των Μέσι και Γιαμάλ από όταν ήταν ακόμα μικρά παιδιά στις νεανικές ομάδες των μπλαουγκράνα μέχρι τη στιγμή που πάτησαν το χορτάρι με την πρώτη ομάδα και ξεχώρισαν στο κορυφαίο επίπεδο.

𝐋𝐞𝐨 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 & 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥

A story made in La Masia 🧬

🎥 https://t.co/JojRZ1nPYt pic.twitter.com/uTTurZVrmZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 17, 2026

Οι «τρομακτικές» ομοιότητες, η Λα Μάσια και ο ιδιαίτερος τρόπος παιχνιδιού

Πολλές φορές στο ποδόσφαιρο οι ιστορίες και οι καριέρες αθλητών γράφονται από τη μοίρα και απλά κάτι είναι γραφτό να γίνει. Όπως πολύ απλά με μία μόνο φάση η καριέρα ενός ποδοσφαιριστή μπορεί να φτάσει στο τέλος της, έτσι μια στιγμή φτάνει για να τον στιγματίσει σε όλη του τη ζωή. Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται σαν να ήταν γραμμένο ο Λαμιν Γιαμάλ να βαδίσει στα βήματα του Λιονέλ Μέσι και να τον διαδεχθεί ως ο επόμενος μεγάλος ηγέτης της Μπαρτσελόνα.

Και οι δύο ξεκίνησαν από μικρή ηλικία να παίζουν στις νεανικές ομάδες/ακαδημία Λα Μάσια. Αμέσως ξεχώρισαν εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις του και σε ηλικία κάτω των 18 ετών πραγματοποιήσαν το ντεμπούτο τους με την πρώτη ομάδα. Ο Μέσι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στις 16 Οκτωβρίου 2004 σε έναν αγώνα κόντρα της Εσπανιόλ. Ο Γιαμάλ έκανε το ντεμπούτο με την αντρική ομάδα στις 29 Απριλίου 2023 σε ηλικία μόλις 15 ετών και 9 μηνών σε μια αναμέτρηση κόντρα στην Ρεάλ Μπέτις και έγινε ο νεότερος παίκτης που πάτησε χορτάρι στην ιστορία του συλλόγου.

The World Cup Final goes through La Masia. pic.twitter.com/FrlKixkFwv — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2026

Ο τρόπος παιχνιδιού τους είναι παρόμοιος. Και οι δύο αριστεροπόδαροι, εκρηκτικοί γεμάτοι ενέργεια δίνουν στην ομάδα τους αυτό το απρόβλεπτο, το μαγικό που κάνει τη διαφορά σε κρίσιμες αναμετρήσεις. Εκτελούν με μεγάλη ευκολία, δημιουργούν φάσεις ιδανικές για τους συμπαίκτες τους. Ο Μέσι ξεκίνησε όπως ο Λαμιν αγωνιζόμενος στα πλάγια ως εξτρέμ.

Πλέον σε ηλικία 19 ετών ο Λαμιν Γιαμάλ έχει πετύχει 49 τέρματα και έχει μοιράσει 45 ασίστ σε επίσημους αγώνες με την Μπαρτσελόνα. Στην ίδια ακριβώς ηλικία ο Μέσι μετρούσε 17 γκολ και 4 ασίστ σε 36 αγώνες.

Έχουν γενέθλια μόλις 19 ημέρες διάφορα, στο παρελθόν φόρεσαν και οι δύο τη φανέλα με το νούμερο 19 και γνωρίστηκαν για πρώτη φορά πριν από 19 χρόνια. Τυχαίο; Ο Μέσι γεννήθηκε στις 24 Ιούνιου 1987, ενώ ο Γιαμάλ στις 13 Ιουλίου 2007. Μέχρι τα 19α γενέθλιά του, ο Μέσι είχε σημειώσει 11 γκολ στην καριέρα του και είχε κατακτήσει μία φορά τη La Liga και μία φορά το UEFA Champions League. Έχοντας κλείσει τα 19 τη Δευτέρα, ο Γιαμάλ έχει ήδη σημειώσει το εντυπωσιακό νούμερο των 56 γκολ και έχει κατακτήσει τρεις φορές τη La Liga και μία φορά το Copa del Rey, καθώς και το Euro 2024.

Και οι δύο έχουν μιλήσει δημόσια με τα καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλον. Ο Μέσι είχε τονίσει ότι βλέπει τον ίδιο στον νεαρό Γιαμάλ, ενώ ο Λαμίν δεν είχε διστάσει να τον χαρακτηρίσει ως τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του αθλήματος. Ωστόσο, παρά τις αρκετές λεπτομέρειες και τον αλληλοθαυμασμό που τρέφουν ο ένας για τον άλλον, ο 19χρονος Ισπανός έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να διαμορφώσει την δική του ξεχωριστή καριέρα και να τον θυμούνται για αυτό που είναι.

Ο τελικός αύριο μοιάζει ολοένα και περισσότερο με μία αναμέτρηση πεπρωμένο, με ένα σενάριο μιας ταινίας, καθώς ο Λαμίν δεν είναι ο μόνος παίκτης της εθνικής Ισπανίας που έχει συναντήσει στο παρελθόν ο Αργεντίνος σούπερσταρ. Στο παρελθόν έχει συναντήσει και φωτογραφηθεί και με άλλους Ισπανούς παίκτες της Μπαρτσελόνα, όπως ο Πάμπλο Γκάβι, ο Τζοάν Γκαρσία, ο Ντάνι Όλμο, ο Πάου Κουμπαρσί, όταν όλοι αυτοί ήταν μικρά παιδάκια.

Messi taking pictures with Cubarsi, Dani olmo, Gavi and Joan Garcia @433 pic.twitter.com/w9SyGEzQLG — unwantedjuicewrld (@wass_anii) July 16, 2026

Ένα ακόμα Μουντιάλ για τον δάσκαλο ή το πρώτο από τα πολλά για τον μαθητή;

protothema.gr