Η έννοια της όμορφης παραλίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι σημαίνει για τον καθένα μια ιδανική μέρα στην παραλία. Προτιμάτε να κάθεστε στην ξαπλώστρα και να απολαμβάνετε τον ήλιο, είστε από εκείνους που βουτούν και ξεχνούν να βγουν, παρατηρώντας τις ομορφιές του βυθού ή αναζητάτε εντυπωσιακά τοπία στα οποία φτάνετε έπειτα από ώρες πεζοπορίας; Όποια κι αν είναι η προτίμησή σας, υπάρχει σίγουρα μια παραλία που σας ταιριάζει.

Το world’s 50 best beaches δημοσίευσε πρόσφατα τις λίστες του για το 2026 με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου και της Ευρώπης. Για να δημιουργηθούν οι λίστες περισσότεροι από 1.000 ειδικοί στον τομέα των ταξιδιών προτείνουν μια παραλία που θεωρούν ότι αξίζει να συμπεριληφθεί στη λίστα, και οι προτάσεις αυτές αναλύονται από την ομάδα του World’s 50 Best Beaches με βάση οκτώ κριτήρια: άγρια ζωή και ανέγγιχτη φύση, το «ηχητικό υπόβαθρο της φύσης», ευκολία πρόσβασης στο νερό και ηρεμία, πολυκοσμία, μοναδικότητα και συχνότητα εμφάνισης ειδυλλιακών συνθηκών.

Έξι παραλίες από την Ισπανία και τέσσερις από την Ιταλία έχουν καταλάβει τις 20 πρώτες θέσεις στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης, αλλά η πολυπόθητη πρώτη θέση απονεμήθηκε στην παραλία Φτέρη στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Κεφαλονιάς και διαθέτει λευκή άμμο και κρυστάλλινα νερά.

Το site την περιγράφει ως εξής: «περιτριγυρισμένη από επιβλητικούς λευκούς βράχους και προσβάσιμη κυρίως με σκάφος ή μέσω μιας πεζοπορίας κατά μήκος ενός απότομου μονοπατιού. Το γεγονός ότι είναι απομονωμένη συμβάλλει στην παρθένα και γαλήνια ατμόσφαιρά της και την ξεχωρίζει ανάμεσα στους πιο τουριστικούς προορισμούς. Μεγαλοπρεπείς λευκοί βράχοι πλαισιώνουν την παραλία, αγκαλιάζοντας μια έκταση με εντυπωσιακά λευκά βότσαλα αναμεμειγμένα με άμμο, που συναντά τα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά του Ιονίου Πελάγους. Η ανέγγιχτη ομορφιά και το γαλήνιο περιβάλλον της παραλίας Φτέρη την καθιστούν ένα καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και μια βαθιά σύνδεση με τη φύση».

Τη δεύτερη θέση κατέχει η παραλία Cala Macarella στην Ισπανία και την τρίτη η Cala dei Gabbiani στην Ιταλία. Στην ίδια λίστα βρίσκονται επίσης οι παραλίες Ελαφονήσι στην Κρήτη, Πόρτο Τιμόνι στην Κέρκυρα, Βουτούμι στους Παξούς, Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα, Σαρακήνικο στη Μήλο και Χόβολο στη Σκόπελο.

Όσον αφορά στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου και εκεί η Φτέρη της Κεφαλονιάς κατέχει από τις πρώτες θέσεις στη λίστα. Για την ακρίβεια, βρίσκεται δεύτερη πίσω από την παραλία Entalula στην Ιαπωνία. Στην ίδια λίστα βρίσκονται επίσης παραλίες από την Αυστραλία, τη Μαδαγασκάρη, τις Μαλδίβες, τα νησιά Φίτζι, την Ταϊλάνδη, τη Μαυριτανία, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τις Σεϋχέλλες, αλλά και το Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα.

maireclaire.gr