Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, εξέδωσε πριν από λίγο το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στο εσωτερικό στους 40 βαθμούς Κελσίου. Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ αύριο από τις 13:30 μέχρι τις 16:00.

Ολόκληρη η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση ή και αραιή ομίχλη κυρίως στα νότια και ανατολικά παράλια.

Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα βόρεια παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Τετάρτη και μη αξιόλογη μεταβολή την Πέμπτη, για να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές.