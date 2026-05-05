Πρόσωπο γνωστό στις Αρχές προκάλεσε αναστάτωση το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία καθώς απείλησε να κτυπήσει αστυνομικό, ενώ προκάλεσε και ζημιές στην είσοδο γνωστού πολυκαταστήματος στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αστυνομία κλήθηκε να παρέμβει μετά από ειδοποίηση ότι αλλοδαπό πρόσωπο προκαλούσε ζημιές σε γνωστό πολυκατάστημα της περιοχής και συγκεκριμένα κτυπούσε την κύρια είσοδο του κτηρίου.

Αστυνομικός αναγνώρισε τον δράστη μέσα από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ενώ στη συνέχεια τον εντόπισε στην περιοχή.

Ο δράστης απείλησε να ρίξει βάση κώνου στον Αστυνομικό, ωστόσο συνελήφθη και οι Αρχές του πέρασαν χειροπέδες.