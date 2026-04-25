Θανατηφόρο τροχαίο με εμπλεκόμενο όχημα και μοτοσικλέτα, σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Λεμεσό στην περιοχή Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων δυστυχώς, ο άνδρας οδηγός της μοτοσικλέτας διαπιστώθηκε νεκρός στη σκηνή, ενώ η γυναίκα συνεπιβάτης του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για περίθαλψη, φέροντας τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή της. Και οι δύο φορούσαν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό μοτοσικλέτας.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη και ανακρίνεται από μέλη της Αστυνομίας στον σταθμό των Βρετανικών Βάσεων.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο Μ1, κοντά στο περίπτερο με τις φράουλες.

Ο δρόμος παραμένει κλειστός λόγω του τροχαίου.