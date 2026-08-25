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Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν κάτοικοι στον Μαζωτό, προκειμένου να εκφράσουν για άλλη μια φορά την αντίθεσή τους στη δημιουργία κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή Πετούντας. Η νεοσύστατη Ομάδα Πρωτοβουλίας για την Διάσωση της Ακτής του Μαζωτού ανακοίνωσε πως το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 6 μ.μ. θα διοργανώσει εκδήλωση διαμαρτυρίας στην πλατεία της κοινότητας, πλησίον της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου.

«Η σχεδιαζόμενη μονάδα αποτελεί βαριά βιομηχανική εγκατάσταση, η οποία αναμένεται να επιφέρει σημαντικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η υλοποίησή της θέτει σε κίνδυνο την οικολογική ισορροπία της περιοχής, υποβαθμίζει το φυσικό τοπίο και απειλεί άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων», αναφέρουν σε ανακοίνωση οι διοργανωτές, που ζητούν αλλαγή της κυβερνητικής απόφασης.

Οι κάτοικοι θεωρούν πως θα επηρεαστεί τόσο το χερσαίο, όσο και το θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής, ο βυθός της οποίας είναι γεμάτος με ποσειδωνίες.

Πρόκειται για τη δεύτερη εκδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν οι κάτοικοι του Μαζωτού για την κινητή μονάδα αφαλάτωσης. Σημειώνεται πως η κοινότητα έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλίσει διάταγμα αναστολής εργασιών.

*Η κεντρικη φωτογραφία είναι από την προηγούμενη διαμαρτυρία