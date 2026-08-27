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Πέντε μήνες μετά το διορισμό του από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Σταύρος Μαλάς, επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση του Κτηνοτροφικού Τομέα, παρουσιάζει σήμερα στο Προεδρικό τα ευρήματα της Επιτροπής.

Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα, με ορίζοντα δεκαετίας, διορίστηκε στις 16 Μαρτίου 2026, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή κλήθηκε να καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις εντός τριών μηνών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και σύγχρονου μοντέλου κτηνοτροφίας.

Ο διορισμός του επικεφαλής της Επιτροπής αφορά την επιστημονική του ιδιότητα και την αποστολή που επιτελεί ως πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν επιστήμονες, κτηνοτρόφοι, εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων, καθώς και των αγροτικών οργανώσεων.

Ο Σταύρος Μαλάς, σε δημόσιες τοποθετήσεις του έχει δώσει το στίγμα και την κατεύθυνση των εργασιών και της μελέτης της Επιτροπής για την ολική αναδιάρθρωση του κτηνοτροφικού τομέα. Ο κ. Μαλάς έχει τονίσει εμφαντικά ότι «το παλιό μοντέλο της κτηνοτροφίας εξάντλησε τα όριά του και δεν μπορεί να συνεχιστεί». Παράλληλα, προκρίνεται ο σχεδιασμός σύγχρονων, βιώσιμων και βιοασφαλών κτηνοτροφικών μονάδων.

Η μελέτη εστιάζει στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων και προτύπων που θα προστατεύουν το ζωικό κεφάλαιο από επιδημίες, όπως η κρίση του αφθώδους πυρετού. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη δημιουργία μιας ισορροπημένης σχέσης ανάμεσα στη ζωική παραγωγή, την προστασία του περιβάλλοντος και τις ανάγκες της αγοράς, όπως είναι η παραγωγή γάλακτος για την παρασκευή χαλλουμιού.

Σημειώνει ότι οποιοσδήποτε συνολικός επανασχεδιασμός απαιτεί τη συνδιαμόρφωση και τη στενή συνεργασία με τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, ώστε η μετάβαση στο νέο μοντέλο να είναι υλοποιήσιμη και να προσφέρει οικονομική προοπτική στους παραγωγούς. Περαιτέρω, δίνεται μεγάλη έμφαση στον εκσυγχρονισμό των μηχανισμών επιτήρησης και ελέγχου των κτηνοτροφικών υποδομών.