Τον διορισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα της Κύπρου ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Σταύρος Μαλάς.

Η ανάρτηση του κ. Μαλά

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου, με τον διορισμό μου ως επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα της χώρας μας.

Ο διορισμός αυτός αφορά την επιστημονική μου ιδιότητα και την αποστολή που επιτελώ ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου.

Η κυπριακή κτηνοτροφία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ίσως τη μεγαλύτερη και συνεχώς επιδεινούμενη κρίση της σύγχρονης ιστορίας της.

Πρόκειται για έναν ζωτικής σημασίας τομέα για την οικονομία, την αγροτική ανάπτυξη, την επισιτιστική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία οφείλουμε όλοι να ενώσουμε δυνάμεις.

Η προσπάθεια που ξεκινά πρέπει να στηριχθεί σε αξιόπιστα δεδομένα, σε επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις, αλλά και σε πρακτικές και βιώσιμες λύσεις που θα επιτρέψουν στον τομέα να σταθεί ξανά στα πόδια του και να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ανθεκτικό μοντέλο κτηνοτροφίας για την Κύπρο της επόμενης δεκαετίας.

Κανένας δεν περισσεύει από αυτή την προσπάθεια. Κτηνοτρόφοι, επιστήμονες, κράτος, αγροτικές οργανώσεις και η κοινωνία συνολικά πρέπει να εργαστούμε συλλογικά και με αποφασιστικότητα για να διασφαλίσουμε το μέλλον του τομέα.

Οι πολιτικές αντιπαλότητες δεν με αφορούν. Αυτό που με αφορά είναι να συμβάλουμε, μαζί με συναδέλφους επιστήμονες και όλους τους εμπλεκόμενους, με όλες μας τις δυνάμεις και τις γνώσεις, ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να καταθέσουμε άμεσα συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις που θα στηρίξουν ουσιαστικά την κυπριακή κτηνοτροφία.

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας είναι ευθύνη όλων μας, όχι μόνο όσων κυβερνούν.