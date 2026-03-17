Στη δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων που θα λειτουργούν ως πρότυπα στοχεύει ο Σταύρος Μαλάς, ο οποίος διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα στην Κύπρο.

Η Επιτροπή δεν θα περιοριστεί στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης με τον αφθώδη πυρετό, αλλά θα αναλάβει τον πλήρη επανασχεδιασμό του κλάδου με ορίζοντα δεκαετίας. Μέσα σε τρεις μήνες θα πρέπει να καταθέσει εισηγήσεις για ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο μοντέλο κτηνοτροφίας.

Μιλώντας στο philenews, ο κ. Μαλάς ανέφερε ότι η πρώτη έγνοια της Επιτροπής θα είναι να προστετευτεί το ζωϊκό κεφάλαιο από καθαρόαιμες φυλές αιγοπροβάτων. Όπως εξήγησε, αυτό το κεφάλαιο θα αποτελέσει και τον πυρήνα από τον οποίο θα αναπληρωθούν τα χαμένα ζώα που αναγκαστικά θανατώνονται.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατούσε στο παρελθόν, εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν ανεξέλεγκτες διασταυρώσεις φυλών, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μια μεγάλη μερίδα του καθαρόαιμου ζωϊκού κεφαλαίου.

Η προστασία των καθαρόαιμων φυλών αιγοπροβάτων θεωρείται καθοριστική από τον ίδιο, αφού εκτιμά ότι χωρίς εκείνα τα ζώα θα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν βήματα προς τα εμπρός. «Αν γλιτώσουν αυτά τα ζώα τότε θα έχουμε ζωϊκό κεφάλαιο», υπογράμμισε.

Ο Σταύρος Μαλάς επανέλαβε τη θέση του για γεωγραφική διασπορά των κτηνοτροφικών μονάδων, υποστηρίζοντας ότι η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό πράξη, χωρίς να επιβαρυνθεί το περιβάλλον και η ευημερία των ζώων.

Επισήμανε επίσης ότι στην Κύπρο πολύ λίγες είναι οι μονάδες-πρότυπα, διευκρινίζοντας ότι δημιουργήθηκαν με ιδιωτικές πρωτοβουλίες από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, και όχι επειδή είχαν λάβει κατευθυντήριες γραμμές από το κράτος.

Τα εννέα μέτρα της Κυβέρνησης

Το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε χθες αποφάσεις για στήριξη των κτηνοτρόφων, στη σκιά της κρίσης με τον αφθώδη πυρετό. Το πακέτο μέτρων στοχεύει σε τρεις κατευθύνσεις. Την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων, τη στήριξη του εισοδήματος τους και τη γρήγορη επαναδραστηριοποίηση της κτηνοτροφικής παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

–Άμεση καταβολή αποζημιώσεων για σανούς, ζωοτροφές και ζωικά προϊόντα σε όλους τους πληγέντες.

–Ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος για περίοδο 12 μηνών στους κτηνοτρόφους που θα επαναδραστηριοποιηθούν, με εξατομικευμένο υπολογισμό βάσει πραγματικών εισοδημάτων, φορολογικών δηλώσεων και παραδόσεων γάλακτος.

–Στήριξη για αγορά ζώων, με την Κυβέρνηση να αναλαμβάνει τη μεταφορά ζώων από περιοχές εκτός Κύπρου που είναι ελεύθερες από τη νόσο, ενώ προτεραιότητα θα δίνεται και στην αγορά ζώων από εγχώριες μονάδες.

–Πλήρης κάλυψη του κόστους για αναλύσεις, εργαστηριακές εξετάσεις και εμβόλια.

–Ειδική ενίσχυση για κτηνοτρόφους που επηρεάζονται από την απαγόρευση βόσκησης, με υπολογισμό βάσει αριθμού ζώων και εκτάσεων μόνιμων βοσκοτόπων.

–Απαλλαγή για το 2026 από μισθώματα και τέλη για κτηνοτροφικά τεμάχια σε κρατική γη ή τουρκοκυπριακές περιουσίες.

–Ειδικό επενδυτικό σχέδιο για την αναβάθμιση των μονάδων που έχουν πληγεί.

–Μέτρα στήριξης και για κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε ζώνες περιορισμών και έχουν υποστεί εμπορικές απώλειες, παρότι δεν επηρεάστηκαν άμεσα από τη νόσο.

–Σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα με ορίζοντα δεκαετίας, η οποία θα καταθέσει εισηγήσεις μέσα σε τρεις μήνες για ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο μοντέλο κτηνοτροφίας.