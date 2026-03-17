Σε κατάσταση πλήρους εγρήγορσης βρίσκονται οι κρατικές υπηρεσίες, καθώς το σαφάρι για τον εντοπισμό παράνομων κτηνοτροφικών μονάδων συνδέεται πλέον άμεσα με την προσπάθεια θωράκισης της Κύπρου έναντι του αφθώδους πυρετού.

Σε συντονισμένη επιχείρηση χθες στο Γέρι, Αστυνομία και Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εντόπισαν ακόμη μια εστία παράνομης εκτροφής, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και την εθνική οικονομία. Το παράνομο υποστατικό συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια θωράκισης της Κύπρου έναντι του αφθώδους πυρετού.

Μετά από αξιολόγηση συγκεκριμένων πληροφοριών, οι Αρχές εισέβαλαν σε υποστατικό στην περιοχή του Γερίου, το οποίο βάσει αδείας λειτουργούσε ως χοιροστάσιο.

Ωστόσο, η εικόνα που αντίκρισαν επιβεβαίωσε τις υποψίες για παράνομη δραστηριότητα. Εντός της εγκατάστασης εντοπίστηκαν 23 αγελάδες, οι οποίες διαβιούσαν σε έναν χώρο που δεν πληρούσε καμία από τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την εκτροφή βοοειδών και, το κυριότερο, δεν τελούσε υπό κανέναν απολύτως κτηνιατρικό έλεγχο.

Η ένταση των ελέγχων το τελευταίο διάστημα δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με πηγές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την πρόληψη της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

«Ο εντοπισμός ζώων σε μη εγκεκριμένα υποστατικά αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη διασπορά της νόσου», αναφέρει αρμόδια πηγή.

Η έλλειψη ελέγχου σε τέτοιες παράνομες μονάδες καθιστά αδύνατη την ιχνηλάτηση των ζώων, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού, ο οποίος θα μπορούσε να επιφέρει ολέθριες συνέπειες στον κτηνοτροφικό κλάδο και στις εξαγωγές της χώρας.

Η περίπτωση στο Γέρι έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από αποκαλύψεις που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό παράνομης στέγασης βοοειδών. Η πρώτη περίπτωση αφορούσε εντοπισμό 101 αγελάδων σε παράνομο υποστατικό στα Λιβάδια.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου των 23 αγελάδων για να διαπιστωθεί από ποιες μονάδες έχουν μετακινηθεί χωρίς τις απαραίτητες άδειες.

Ο ιδιοκτήτης, αλλά και οι διαχειριστές του υποστατικού αναμένεται να κληθούν για κατάθεση, ενώ αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και της νομοθεσίας περί ευημερίας των ζώων. Οι Αρχές διαμηνύουν πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, καθώς η προστασία του ζωικού κεφαλαίου από τον αφθώδη πυρετό αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας.