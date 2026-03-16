Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, με την κτηνοτροφία της χώρας να δέχεται πλέον ισχυρότερο πλήγμα. Μετά τον εντοπισμό 38 επιβεβαιωμένων εστιών στην επαρχία Λάρνακας, ο ιός κατάφερε να σπάσει την επιτήρηση των 10 χλμ και να περάσει στις περιοχές Ιδαλίου και Γερίου, προκαλώντας συναγερμό στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και απόγνωση στους παραγωγούς.

Συνολικά ανήλθαν στις 41 οι μολυσμένες μονάδες, ενώ πέρα από τα νέα κρούσματα σε Γέρι και Δάλι εντοπίστηκε και μία στην Ορόκλινη.

Μέχρι σήμερα τα ποσοστά εμβολιασμού είναι:

αγελάδες 76,43% σε 295 μονάδες από τις 386 παγκύπρια

αιγοπρόβατα 41,19% σε 923 από 2.241 παγκύπρια

Επιπλέον, θανατώθηκαν έως τώρα 15.000 ζώα και εκκρεμούν για θανάτωση άλλα 15.000 ζώα.

Στις νέες ζώνες προστασίας, των 3 και 10 χλμ, περιλαμβάνονται 196 μονάδες βοοειδών, 570 αιγοπροβάτων και 21 χοιροστάσια.

Η κατάσταση, η οποία αρχικά φαινόταν ελεγχόμενη στην επαρχία Λάρνακας, πήρε τροπή χιονοστιβάδας τις τελευταίες ώρες. Η επιβεβαίωση κρουσμάτων σε μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα αιγοπροβάτων στο Δάλι που ανήκει σε ζωέμπορα, καθώς και σε αγελαδοτρόφο στο Γέρι, ανατρέπει τους σχεδιασμούς, καθώς η περιοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες της γαλακτοκομικής βιομηχανίας της Κύπρου.

Πλέον, ο εντοπισμός των δύο νέων κρουσμάτων επιβεβαιώνουν τη διασπορά εκτός της αρχικής ζώνης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέας ζώνης προστασίας 3 χλμ και επιτήρησης 10 χλμ. από την κτηνοτροφική περιοχή Ιδαλίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με βάση το αυστηρό πρωτόκολλο προχωρούν οι θανατώσεις ζώων στις πληγείσες μονάδες και αυστηροί περιορισμοί στη μετακίνηση ζώντων ζώων και προϊόντων.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, κηρύσσοντας τις πληγείσες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή τη στιγμή στήνουν σημεία ελέγχου και απολύμανσης στις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης στην κτηνοτροφική περιοχή.

Στις επόμενες ώρες αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Γεωργίας για τα πρόσθετα μέτρα αναχαίτισης της επιδημίας.