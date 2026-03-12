«Είμαστε σε πένθος, θρηνούμε…» ήταν το πρώτο που ανέφερε, όταν σε τηλεφωνική επικοινωνία το μεσημέρι της Πέμπτης ζητήσαμε από το philenews να μας μεταφέρει σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της επαρχίας Λάρνακας, όπου άλλοι βλέπουν τα ζώα τους να θανατώνονται λόγω κρουσμάτων αφθώδους πυρετού και άλλοι κοιμούνται και ξυπνούν με τον φόβο μήπως βγει θετική η μονάδα τους.

Ο ίδιος, μαζί με μια άλλη ομάδα κτηνοτρόφων, ανέλαβαν τις τελευταίες ημέρες συντονιστικό ρόλο, ενημερώνοντας, κυρίως μέσω των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους συναδέλφους τους για τις συγκεντρώσεις ενημέρωσης που πραγματοποιούνται. Πρόκειται για τον Αναστάση Ζαννέττου, 36 χρόνων από την Αραδίππου, ο οποίος εργάζεται σε οικογενειακή κτηνοτροφική μονάδα με αιγοπρόβατα και αγελάδες στην οποία δεν έχουν εντοπιστεί θετικά κρούσματα.

Μας ανέφερε πως δουλεύει στη μονάδα από τα δύο του χρόνια και πως είναι όλη του η ζωή. Ζήτησε, αν γίνεται, να μας στείλει κάτι γραπτώς και λίγο αργότερα ήρθε σε μήνυμα ένα κείμενο που ραγίζει καρδιές και απευθύνεται στην κοινωνία. Ένα κείμενο που αποτυπώνει την αγωνία, τον πόνο αλλά και το θυμό όλων των κτηνοτρόφων.

Παραθέτουμε αυτούσια τα λόγια του Ανάσταση Ζαννέττου:

«Δεν είναι κτηνοτροφικές μονάδες, δεν είναι μάντρες, είναι οι ζωές μας. Η Λάρνακα δεν μυρίζει πια άνοιξη. Μυρίζει θάνατο και αδικία.

Απευθυνόμαστε σε σένα, τον απλό πολίτη, τον πατέρα, τη μητέρα, τον άνθρωπο που ξέρει τι σημαίνει να μοχθείς για το ψωμί σου. Είμαστε οι κτηνοτρόφοι της γης σου. Οι άνθρωποι που ξυπνούν στο σκοτάδι, κάθε μέρα, κάθε γιορτή, κάθε Κυριακή, να πάνε στη μάντρα να αρμέξουν για να φτάσει το γάλα στο ποτήρι των παιδιών σου.

Σήμερα, αναγκάζουν εμάς, τους περήφανους βιοπαλαιστές της γης, να κλάψουμε. Μας λένε ότι πρέπει να σφάξουμε χιλιάδες ζώα. Όχι γιατί είναι ετοιμοθάνατα, αλλά για τους «αριθμούς», για τα «χαρτιά των εξαγωγών», για το χρήμα. Είδατε σε διάφορα βίντεο, τη βαρβαρότητα σε ανθρώπινα χέρια.

Εμείς; Εμείς που τα βλέπουμε ζωντανά, τα ζώα που εμείς μεγαλώσαμε, που ξέρουμε ποιο είναι παιδί ποιας, που τα κοιτάζαμε νεογέννητα με κρυφή περηφάνια γιατί μοιάσανε της μάνας τους, να τα βλέπουμε να τρέχουν να σωθούν, λες και ξέρουν τι τα περιμένει με το που μπαίνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στη μάντρα.

Να βλέπουμε τις μάνες να ψάχνουν τα μικρά τους μέσα σε μια μάντρα σπαρμένη με πτώματα, διότι τα μωρά πεθαίνουν πρώτα…. Αυτό δεν είναι υγειονομικό πρωτόκολλο. Είναι βάρβαρη δολοφονία αθώων ψυχών. Είναι μια ύβρις προς τη φύση και τον Θεό.

Ζητούμε από εσένα να ενώσεις τη φωνή σου μαζί μας. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Ζητάμε ΑΝΘΡΩΠΙΑ.

Σταματήστε τη σφαγή των αθώων. Σταματήστε τον βασανισμό των ζώων που μας έθρεψαν γενιές και γενιές.

Αν σήμερα επιτρέψουμε αυτό το έγκλημα στη δική μας μάντρα, αύριο άλλο έγκλημα, με άλλη μορφή, θα χτυπήσει τη δική σου πόρτα. Συνταχθείτε με το δίκιο, με το ηθικό. Όχι με την ατζέντα των δολοφονιών».