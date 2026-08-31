Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μετά τη χρηματιστηριακή έκρηξη που προκάλεσαν τα φάρμακα GLP-1 για την παχυσαρκία, οι επενδυτές στρέφουν τώρα το ενδιαφέρον τους σε μια νέα αγορά με μεγάλες εμπορικές προοπτικές: τις θεραπείες για την τριχόπτωση.

Η ανδρογενετική αλωπεκία επηρεάζει περίπου 50 εκατομμύρια άνδρες και 30 εκατομμύρια γυναίκες στις ΗΠΑ, ωστόσο κανένα νέο φάρμακο δεν έχει εγκριθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η προσδοκία για νέες θεραπευτικές επιλογές έχει ήδη προκαλέσει έντονη κινητικότητα στις αγορές. Η μετοχή της Veradermics, η οποία διαπραγματεύεται με το σύμβολο MANE, έχει ενισχυθεί κατά σχεδόν 500% από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο τον Φεβρουάριο, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της Absci έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα στο 2026.

Θετικά αποτελέσματα για πειραματική θεραπεία της ανδρικής τριχόπτωσης ανακοίνωσε και η Cosmo NV. Οι μετοχές της στη Ζυρίχη, πάντως, έχουν δεχθεί πιέσεις λόγω της ισχυρής πορείας των αμερικανικών ανταγωνιστών της.

Περιορισμένες οι σημερινές επιλογές

Για όσους δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε μεταμόσχευση μαλλιών, οι βασικές φαρμακευτικές επιλογές παραμένουν δύο: η τοπική μινοξιδίλη, δραστική ουσία του Rogaine, και η συνταγογραφούμενη φιναστερίδη, η οποία κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Propecia.

Οι θεραπείες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν παρενέργειες. Η μινοξιδίλη έχει συνδεθεί με αίσθημα ταχυπαλμίας, ενώ η φιναστερίδη είναι γνωστό ότι μπορεί να μειώσει τη λίμπιντο.

Η Wall Street αντιμετωπίζει τις νέες θεραπείες ως μια δυνητικά τεράστια και μέχρι σήμερα ανεπαρκώς αξιοποιημένη αγορά, με εκατομμύρια καταναλωτές να εμφανίζονται πρόθυμοι να πληρώσουν για αποτελεσματικότερες επιλογές.

«Ο κόσμος ταξιδεύει μέχρι την Τουρκία μόνο και μόνο για να μετακινήσει μερικές τρίχες στο κεφάλι του», δήλωσε ο αναλυτής της Needham, Γκιλ Μπλουμ, ο οποίος αξιολογεί τη μετοχή της Absci με σύσταση «buy».

«Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν αν μπορούσατε να το πετύχετε αυτό χωρίς να κάνετε μεταμόσχευση μαλλιών;», πρόσθεσε.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι επενδυτές προσβλέπουν σε μια επιτυχία αντίστοιχη με εκείνη των φαρμάκων απώλειας βάρους. Τα GLP-1 εκτόξευσαν τη χρηματιστηριακή αξία της Eli Lilly πάνω από το ένα τρισ. δολάρια, ενώ κατέστησαν για ένα διάστημα τη Novo Nordisk την πολυτιμότερη εταιρεία της Ευρώπης.

Η θεραπεία της Cosmo και η αγορά των 3 δισ. δολαρίων

Μεταξύ των σκευασμάτων που βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά είναι η κλασκοτερόνη της Cosmo. Πρόκειται για τοπική θεραπεία που στοχεύει στη βασική αιτία της ανδρικής τριχόπτωσης, αναστέλλοντας απευθείας στον θύλακα της τρίχας τη δράση ορμόνης που συνδέεται με την αλωπεκία.

Η εταιρεία χαρακτηρίζει το φάρμακο ως τη «μεγαλύτερη ευκαιρία» του χαρτοφυλακίου της και σχεδιάζει να υποβάλει αίτηση έγκρισης στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το τοπικό διάλυμα κλασκοτερόνης 5% βασίζεται στην ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται στο Winlevi, το προϊόν της Cosmo για την αντιμετώπιση της ακμής.

Παρότι τα νέα φάρμακα απέχουν πιθανότατα περισσότερο από έναν χρόνο από το να φτάσουν στην αμερικανική αγορά, αναλυτές εκτιμούν ότι η μετοχή της Cosmo μπορεί σχεδόν να διπλασιαστεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Η Jefferies προβλέπει ότι οι παγκόσμιες πωλήσεις της θεραπείας της Cosmo μπορεί να φτάσουν τα 3 δισ. δολάρια, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα εξασφαλίσει έναν ισχυρό εμπορικό εταίρο. Σύμφωνα με τον χρηματοπιστωτικό οίκο, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί πριν από το τέλος του έτους και να ενισχύσει περαιτέρω την τιμή της μετοχής.

Περιθώριο για περισσότερα φάρμακα

Όπως συνέβη και με τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, οι αναλυτές θεωρούν ότι η αγορά της τριχόπτωσης μπορεί να υποστηρίξει περισσότερες από μία επιτυχημένες θεραπείες. Οι ειδικοί που επικαλείται το Bloomberg εμφανίζονται αισιόδοξοι τόσο για την Cosmo όσο και για τη Veradermics.

«Αυτός ο χώρος μπορεί σίγουρα να χωρέσει πολλαπλά φάρμακα», δήλωσε ο αναλυτής της Jefferies, Ρότζερ Σονγκ.

Όπως εξήγησε, πολλοί ασθενείς χρησιμοποιούν ταυτόχρονα περισσότερα από ένα συνταγογραφούμενα ή μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα, εφόσον μπορούν να καλύψουν το κόστος, καθώς πρόκειται για αγορά στην οποία οι πληρωμές πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο απευθείας από τους καταναλωτές.

Η Veradermics ανακοίνωσε τον Απρίλιο θετικά αποτελέσματα για το κύριο υπό ανάπτυξη φάρμακό της, μια μορφή μινοξιδίλης σε δισκίο για την ανδρογενετική αλωπεκία. Τον Ιούλιο παρουσίασε επίσης ενθαρρυντικά δεδομένα μεσαίου σταδίου για γυναίκες με αραίωση μαλλιών.

Εάν λάβει έγκριση από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, το σκεύασμα θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο εγκεκριμένο χάπι για τη γυναικεία τριχόπτωση.

Την ίδια ώρα, η Absci αναπτύσσει το ABS-201, μια ενέσιμη θεραπεία αρχικού σταδίου για την αλωπεκία, η οποία έχει σχεδιαστεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Τόσο η παχυσαρκία όσο και η τριχόπτωση είναι μεγάλες καταναλωτικές αγορές και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο και οι δύο αυτοί τομείς μπορούν να προσφέρουν σημαντικές προοπτικές εσόδων», δήλωσε ο Τζεφ Σου της OrbiMed, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Biotech Growth Trust.

«Αν βρεθεί ένα ασφαλές και αποτελεσματικό φάρμακο για την τριχόπτωση, αυτό θα ξεκλειδώσει μια τεράστια δυνητική αγορά», πρόσθεσε.

Οι κίνδυνοι για εταιρείες και επενδυτές

Η ανάπτυξη νέων φαρμάκων συνοδεύεται από υψηλό βαθμό κινδύνου, καθώς αρκετά υποψήφια σκευάσματα μπορεί να αποτύχουν στις κλινικές δοκιμές ή να μην εξασφαλίσουν την απαιτούμενη έγκριση.

Πριν από την εμπορική επιτυχία των GLP-1, μια ολόκληρη γενιά φαρμάκων για την παχυσαρκία απέτυχε να εξελιχθεί σε προϊόντα με πωλήσεις δισεκατομμυρίων.

Υπάρχει, επίσης, μια ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο αγορών. Η τριχόπτωση δεν θεωρείται μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας. Αντίθετα, τα GLP-1 εξασφάλισαν ασφαλιστική κάλυψη ως μέσα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, προσελκύοντας παράλληλα καταναλωτές που ενδιαφέρονταν κυρίως για την απώλεια βάρους.

Οι θεραπείες για την τριχόπτωση πιθανότατα θα εξακολουθήσουν να πληρώνονται από τους ίδιους τους καταναλωτές. Παρά τις υψηλές αποτιμήσεις, το κόστος και τον κίνδυνο αποτυχίας, οι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τις προοπτικές πωλήσεων και κερδοφορίας του κλάδου.