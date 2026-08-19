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Η βασίλισσα Καμίλα μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το πόσο δύσκολο ήταν να κρατήσει κρυφή τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο, μέχρι την επίσημη ανακοίνωση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το Ανάκτορο του Μπάκιγχαμ αποκάλυψε τον Φεβρουάριο του 2024 ότι ο Βρετανός μονάρχης υποβάλλεται σε θεραπεία για μορφή καρκίνου, η οποία δεν αποκαλύφθηκε. Ακόμη λαμβάνει θεραπεία, αλλά τον Δεκέμβριο δήλωσε ότι η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε και ότι θα περιοριζόταν η θεραπεία του.

Μια εβδομάδα προτού το παλάτι κάνει την ανακοίνωση, η Καμίλα επισκέφθηκε ένα κέντρο υποστήριξης για τον καρκίνο Maggie’s σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Σε βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα για λογαριασμό της φιλανθρωπικής οργάνωσης, η βασίλισσα δήλωσε πόσο δύσκολο ήταν να μην μιλήσει για την ασθένεια του συζύγου της.

Queen Camilla has spoken about King Charles' cancer diagnosis, describing the pressure of keeping it secret in the early stages of treatment in early 2024.



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“Θυμάμαι που είχα έρθει να δω ένα Maggie’s ακριβώς αμέσως αφού διεγνώσθη ο βασιλιάς. Κανείς δεν μπορούσε να πει τίποτα τότε, ήταν αρκετά δύσκολο”, είπε η Καμίλα στη Λόρα Λι, τη γενική διευθύντρια της Maggie’s, της οποίας η βασίλισσα είναι πρόεδρος.

“Παραλίγο να πω κάτι αλλά, ξέρετε, αισθανόμουν ότι δεν ήταν η ώρα να το κάνω, κοιτούσα όλους όσοι υπέφεραν και όλους τους συγγενείς και πιστεύω ότι με έκανε να συνειδητοποιήσω ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μέρη”.

“Απλώς επιθυμούσα διακαώς να το αφήσω να βγει από μέσα μου, αλλά προφανώς δεν μπορούσα”.

Στο βίντεο που γυρίστηκε με αφορμή την 30η επέτειο λειτουργίας της Maggie’s, η Καμίλα μιλάει ακόμη για την φροντίδα που παρείχε στον “καημένο τον σύζυγό” της και για το πόσο αποφασισμένος ήταν να συνεχίσει να δουλεύει.

“Κοιτάξτε τον σύζυγό μου, τίποτα δεν τον σταμάτησε”, συνέχισε. “Απλώς είπε, αυτός είναι ο δικός μου ο τρόπος για να το αντιμετωπίσω”.

Σύμφωνα με τη Maggie’s, η αποκάλυψη ότι ο Κάρολος και η νύφη του Κέιτ, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, είχαν υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο και η προθυμία τους να μιλήσουν δημοσίως για το πως αντιμετωπίζουν την ασθένεια είχε τεράστια θετική επίδραση σε άλλους που υποφέρουν επίσης.

“Η ανοιχτή στάση του βασιλιά σχετικά με τη διάγνωσή του αναμφισβήτητα βοήθησε άλλους να είναι και οι ίδιοι πιο ανοιχτοί και το να ακούνε τώρα την απολύτως κατανοητή και φυσική αντίδραση της Βασίλισσας ως συζύγου δείχνει γιατί είναι τόσο σημαντικό η οικογένεια και οι φίλοι να λαμβάνουν επίσης την υποστήριξη που χρειάζονται”, σημείωσε η Λι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ