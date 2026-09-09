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Σαφείς οδηγίες για ολοκλήρωση όλων των προδικαστικών θεμάτων, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, έδωσε το δικαστήριο, σε σχέση με τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, με τον δικαστή να εκφράζει δυσαρέσκεια για άλλη μια αναβολή της υπόθεσης και να καλεί τις δυο πλευρές να προγραμματιστούν, ώστε τον Οκτώβριο να ξεκινήσει η ακρόαση.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντή Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών, Χριστάκης Καπηλιώτης.

Παρά τις προηγούμενες υποδείξεις και οδηγίες του δικαστηρίου για ολοκλήρωση των προδικαστικών ενστάσεων, η υπεράσπιση έθεσε θέμα νέας προδικαστικής ένστασης και παράθεσης λεπτομερειών επί του αναθεωρημένου κατηγορητηρίου, γεγονός που ανάγκασε το δικαστήριο να αναβάλει τη σημερινή διαδικασία, για τις 11 Σεπτεμβρίου.

Ο Δικαστής σημείωσε πως έχει αναλωθεί πάρα πολύς χρόνος στο προδικαστικό στάδιο κάτι που πρέπει να τελειώσει και εξέφρασε την πρόθεση του να ολοκληρώσει τη διαδικασία εντός Σεπτεμβρίου, ώστε η υπόθεση να οριστεί για ακρόαση αρχές Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, αν την Παρασκευή δεν υπάρχει άλλο αίτημα, οι κατηγορούμενοι θα κατηγορηθούν, θα κληθούν να απαντήσουν, ενώ αν υπάρχουν αιτήματα, θα ακούσει τις αγορεύσεις των δυο πλευρών και θα απαντήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορέσει η υπόθεση να περάσει στην ουσία της.

Παράλληλα, την Παρασκευή, το δικαστήριο αναμένεται να τοποθετηθεί επί του αιτήματος του κατηγορούμενου Χριστάκη Καπηλιώτη, ο οποίος μέχρι σήμερα εκπροσωπούσε τον εαυτό του, όπως εμφανίζεται με δικηγόρο υπεράσπισης, όποτε ο ίδιος κρίνει σκόπιμο.

ΚΥΠΕ