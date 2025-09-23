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Οι πιο όμορφες στιγμές συχνά ξεκινούν γύρω από ένα τραπέζι. Εκεί όπου το καλό φαγητό συναντά την καλή παρέα, οι νέες γεύσεις γίνονται αφορμή για ανακάλυψη και μια απλή έξοδος μπορεί να μετατραπεί σε μια εμπειρία που αξίζει να θυμόμαστε.

Αυτή είναι η φιλοσοφία του Around the table από τη Mastercard, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Κύπρο, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου, προσκαλώντας τους κατόχους καρτών Mastercard να ανακαλύψουν επιλεγμένα εστιατόρια και να απολαύσουν ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες

Μέσα από τη συνεργασία της Mastercard με περισσότερα από 30 επιλεγμένα εστιατόρια σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, η πρωτοβουλία προσφέρει αποκλειστικά στους κατόχους καρτών Mastercard ειδικά διαμορφωμένα μενού στις προνομιακές τιμές των €25, €45 και €65 ανά άτομο. Παράλληλα, αναδεικνύει τον πλούτο και την πολυμορφία της σύγχρονης γαστρονομικής σκηνής της Κύπρου, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι διαφορετικές κουζίνες, γεύσεις και γαστρονομικές προσεγγίσεις.

Φέτος, το Around the table επιστρέφει με ακόμη περισσότερες επιλογές και προτάσεις εμπνευσμένες από γαστρονομικές παραδόσεις από κάθε γωνιά του κόσμου. Από τις οικείες γεύσεις της Κύπρου και της Μεσογείου μέχρι τη γαλλική γαστρονομία και τις περουβιανές επιρροές της Νότιας Αμερικής, κάθε μενού ανοιγεί ένα μικρό παράθυρο σε έναν διαφορετικό γαστρονομικό προορισμό. Χωρίς αποσκευές και χωρίς να φύγουμε από την Κύπρο, μπορούμε να ανακαλύψουμε νέες γεύσεις, αρώματα και συνδυασμούς που αποτυπώνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε κουζίνας.

Άλλωστε, η έξοδος για φαγητό είναι πολλά περισσότερα από όσα βρίσκονται στο πιάτο. Είναι η επιλογή του εστιατορίου, η πρώτη ματιά στο μενού, η προσμονή μέχρι να φτάσει το πρώτο πιάτο στο τραπέζι και, κυρίως, οι άνθρωποι με τους οποίους επιλέγουμε να μοιραστούμε τη στιγμή.

Μπορεί να είναι μια βραδιά για δύο, μια πολυαναμενόμενη συνάντηση με φίλους ή ακόμη και μια αυθόρμητη έξοδος της τελευταίας στιγμής. Μπορεί ακόμη να είναι η αφορμή να επιστρέψουμε σε ένα εστιατόριο που αγαπάμε ή να δοκιμάσουμε εκείνο που βρίσκεται εδώ και καιρό στη λίστα μας. Μέσα από το Around the table, κάθε περίσταση μπορεί να γίνει μια ευκαιρία να ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα και να δημιουργήσουμε νέες γευστικές αναμνήσεις.

Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου, αγαπημένα εστιατόρια και νέες γαστρονομικές προτάσεις δίνουν το δικό τους ραντεβού σε ολόκληρη την Κύπρο. Το μόνο που μένει είναι να επιλέξουμε σε ποιο τραπέζι θα καθίσουμε αυτή τη φορά.

Ανακαλύψτε όλα τα συμμετέχοντα εστιατόρια, εξερευνήστε τα αποκλειστικά μενού της φετινής διοργάνωσης και πραγματοποιήστε την κράτησή σας στο aroundthetable.cy.