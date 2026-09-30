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Πέραν των 27 κιλών κεταμίνης, καθώς και μικρότερες ποσότητες άλλων ναρκωτικών ουσιών, εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, χθες γύρω στις 11:30 το πρωί μέλη της ΥΚΑΝ, μετά από πληροφορία, σε συνεργασία με μέλη της ΥΔΑΠ, προέβησαν σε έρευνα σε διαμέρισμα στη Λεμεσό, στην παρουσία των δύο ενοίκων, ηλικίας 23 και 24 ετών, όπου εντοπίστηκαν:

27 κιλά και 507 γραμμάρια κεταμίνης

377 γραμμάρια κάνναβης

776 γραμμάρια μεφεδρόνης

269 γραμμάρια MDMA

172 γραμμάρια κοκαΐνης

Ο 23χρονος και ο 24χρονος, κατά τη σύλληψή τους, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός μέλους της ΥΚΑΝ. Το μέλος της ΥΚΑΝ φέρει οίδημα στα χείλη και ερυθρότητα στο μάτι και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών έλαβε εξιτήριο.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκε επίσης χρηματικό ποσό ύψους 10,000 ευρώ περίπου, σε διάφορα χαρτονομίσματα.

Οι δύο ύποπτοι αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το Κλιμάκιο της ΥΚΑΝ στην επαρχία Λεμεσού.