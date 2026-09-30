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Με μια φιλοσοφική διαδρομή γύρω από την έννοια της σκέψης, από τη σωκρατική αναζήτηση μέχρι τα νέα ερωτήματα που θέτει η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, «ταξίδεψε» τους παρευρισκόμενους ο ερευνητής Φιλοσοφίας και Ιστορίας, Πάμπος Ιακώβου, μιλώντας την περασμένη Παρασκευή (25/9) σε μια ξεχωριστή Βραδιά Φιλοσοφίας κάτω από την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου στο πάρκο «Άρτεμις» στη Λάρνακα.

Την οργάνωσε η Σχολή Φιλοσοφίας Λάρνακας του Ιδρύματος «Μεσόγειος – Πρόληψη και Υγεία», με τη συμμετοχή και άλλων τριών ομιλητών – του καθηγητή Λατινικής Γλώσσας, Γαβριήλ Ευαγγέλου, του διδάκτορα Φιλοσοφίας, Ανδρέα Τίφα και του νευρολόγου-ψυχίατρου, Κυριάκου Βερεσιέ.

Όπως επεσήμανε ο Πάμπος Ιακώβου, που είναι διαχειριστής της φιλοσοφικής διαδικτυακής πλατφόρμας «Ιδεόκοσμος», «ξαφνικά, μέσα σε ελάχιστα χρόνια δημιουργήσαμε μηχανές που μπορούν να μας δώσουν περισσότερες απαντήσεις απ’ όσες θα μπορούσε ποτέ να απομνημονεύσει ένας άνθρωπος.

Μπορώ σήμερα να ανοίξω το κινητό μου και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μου γράψει ένα ποίημα, να μου αναλύσει ένα φιλοσοφικό κείμενο, ακόμη και να με συμβουλεύσει για το πώς να οργανώσω τη ζωή μου. Και εδώ εμφανίζεται, νομίζω, ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα της εποχής μας: Τι συμβαίνει όταν η δυνατότητα να δίνεις απαντήσεις, παύει να αποτελεί αποκλειστικά ανθρώπινο προνόμιο; Αν μέχρι χθες θεωρούσαμε έξυπνο εκείνον που είχε τις περισσότερες απαντήσεις, τι σημαίνει ευφυΐα σε έναν κόσμο όπου μια μηχανή μπορεί να έχει περισσότερες απαντήσεις από όλους μας; Ας υποθέσουμε τώρα ο Σωκράτης ερχόταν στην εποχή μας και του δείχναμε το μεγάλο μας δημιούργημα που ξέρει όλες τις απαντήσεις: Την Τεχνητή Νοημοσύνη. Νομίζω ο ίδιος θα γελούσε και θα μας ρωτούσε τα εξής, όπως αναφέρει και σε ένα διάλογο: Μήπως αντί σοφούς, η ανακάλυψη αυτή μας κάνει… δοκησίσοφους; Ή καλύτερα, μήπως το να έχεις όλες τις απαντήσεις, σε καθιστά σοφό;

Γιατί ο Σωκράτης δεν έγινε σύμβολο της φιλοσοφίας επειδή είχε όλες τις απαντήσεις. Έγινε, επειδή ήξερε να ρωτά. Ίσως, λοιπόν, το μεγάλο ερώτημα της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης, δεν είναι μόνο εάν μπορούν οι μηχανές να σκέφτονται, αλλά και αν θα συνεχίσουμε εμείς ως άνθρωποι να σκεφτόμαστε. Κι όπως έλεγε ο Πλούταρχος: “Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει, αλλά μία δάδα που χρειάζεται να ανάψει” – Και η σπίθα είναι η ερώτηση. “Ανεξέταστος βίος ού βιωτώ ανθρώπω”, έλεγε ο Σωκράτης. Δηλαδή, δεν αξίζει κανείς να ζει μια ζωή, η οποία να μην εξετάζεται συνεχώς – και η εξέταση αυτή γίνεται κυρίως με την ερώτηση, με την ίδια τη σκέψη».