Παράταση της λειτουργίας του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την τελευταία του συνεδρία.

Η απόφαση στάλθηκε στη Βουλή, συνοδευόμενη από επιστολή με αίτημα την κατ’ επείγουσα εξέταση του θέματος, καθώς ο χρόνος πιέζει. Για το ζήτημα έγινε, όπως πληροφορούμαστε, αναφορά και κατά τη σύσκεψη αρχηγών και εκπροσώπων κομμάτων, καθώς θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα προς έγκριση, αφού η περίοδος λειτουργίας του Υφυπουργείου λήγει στις 31 Ιουλίου.

Η Βουλή αναμένεται να συνεδριάσει για τελευταία φορά στις 15 Ιουλίου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης επετειακής συνεδρίας για την καταδίκη του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, και ακολούθως θα κλείσει για τις θερινές διακοπές. Η Ολομέλεια αναμένεται να συνεδριάσει ακόμη μία ή δύο φορές έως τότε. Επομένως, το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να προωθηθεί ως κατ’ επείγον.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε, κατά την τελετή λήξης της κυπριακής Προεδρίας, ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε να διατηρήσει τόσο το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων όσο και τα ευρωπαϊκά κλιμάκια στα υπουργεία, ώστε να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε.

«Αποφασίσαμε να διατηρήσουμε το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και να κρατήσουμε όλα τα ευρωπαϊκά κλιμάκια στα υπουργεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος μας σε αυτήν δεν είναι απλώς μέρος της εξωτερικής μας πολιτικής. Είναι, σε μεγάλο βαθμό, θέμα εσωτερικής πολιτικής, γιατί στην Ευρώπη λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη», ανέφερε, ενώ είχε επίσης εξάρει τη συνεισφορά της υφυπουργού Μαριλένας Ραουνά.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή επισημαίνεται η ανάγκη να συνεχιστεί η πρόοδος που καταγράφηκε σε ό,τι αφορά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής Προεδρίας.

Οι επαφές και η εμπειρία που έχουν αποκτηθεί από πλευράς Κύπρου δεν πρέπει να χαθούν, ενώ η συμμετοχή στις διεργασίες θα ήταν ωφέλιμη, τόσο για την Κύπρο, όσο και γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόθεση της Κυβέρνησης, όπως πληροφορούμαστε, είναι η λειτουργία του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων σε μόνιμη βάση. Για να γίνει αυτό, ωστόσο, απαιτείται νέα νομοθετική ρύθμιση.

Στην παράταση λειτουργίας της Γραμματείας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, που είχε συσταθεί στο πλαίσιο της κυπριακής Προεδρίας, αναφέρθηκε σε δηλώσεις της χθες και η υφυπουργος Ευρωπαϊκών Θεμάτων, λέγοντας πως η Γραμματεία δεν θα τερματίσει τη λειτουργία της στο τέλος Ιουλίου, όπως αρχικά προβλεπόταν. Οι δηλώσεις της κ. Μαριλένας Ραουνά έγιναν,σε απολογιστική συνέντευξή της στον ευρωπαϊκό ιστότοπο Euractiv. Σύμφωνα με την υφυπουργό, η Γραμματεία της κυπριακής Προεδρίας θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δομή συντονισμού των ευρωπαϊκών υποθέσεων στην Κύπρο.

Επιπλέον, στη συνέντευξή της, η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, απέρριψε την άποψη ότι τα μικρά κράτη-μέλη της ΕΕ είναι πιο ευάλωτα σε πιέσεις. «Ποτέ» απάντησε όταν ρωτήθηκε αν η Κύπρος αντιμετωπίζεται ως πιο εύκολα επηρεάσιμη λόγω του μεγέθους της. «Είμαστε ιδιαίτερα ανθεκτικοί απέναντι στην πίεση. Έτσι έχει εξελιχθεί η διπλωματία μας», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο ιστορικό και γεωπολιτικό πλαίσιο της Κύπρου, υπογράμμισε ότι η πρόσφατη ευρωπαϊκή συγκυρία βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση ζητημάτων κατοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος, δηλώνοντας: «Οι τελευταίοι μήνες έδειξαν σε όλους στην ΕΕ, με πολύ άμεσο τρόπο, τι σημαίνει κατοχή σε ευρωπαϊκό έδαφος».

Παράλληλα, συνέδεσε την κυπριακή εμπειρία με τη στάση της χώρας απέναντι στην Ουκρανία, αναφέροντας: «Η Κύπρος έχει υπάρξει ιδιαίτερα ενεργή στο ζήτημα της Ουκρανίας, ακριβώς επειδή διαθέτει αυτή τη μοναδική εμπειρία για τις καταστροφικές συνέπειες τέτοιων καταστάσεων».

Κάνοντας απολογισμό της κυπριακής Προεδρίας, η κ. Ραουνά τόνισε ότι το μέγεθος ενός κράτους δεν καθορίζει τη συμβολή του στην ΕΕ: «Το μέγεθος μιας χώρας δεν έχει ποτέ καθορίσει το μέγεθος της συμβολής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε. Παράλληλα, περιέγραψε τη μαζική κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και την πρόοδο σε σημαντικά ευρωπαϊκά νομοθετήματα, όπως η διεύρυνση και οι πολιτικές για την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Αναφερόμενη στον θεσμό της εκ περιτροπής Προεδρίας της ΕΕ, σημείωσε ότι ενισχύει την ευρωπαϊκή οπτική των κρατών-μελών. «Γίνεσαι η φωνή των 27 κρατών-μελών. Πρέπει να ακούς προσεκτικά και να κατανοείς καλύτερα τις θέσεις των Ευρωπαίων εταίρων σου», ανέφερε.

Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα προς τα κράτη-μέλη που ακολουθούν στην ανάληψη της Προεδρίας, επισημαίνοντας: «Nα μην επηρεάζεστε από το μέγεθος του κράτους-μέλους».

Τέλος στη σεναριολογία για ανασχηματισμό

Η εξέλιξη αυτή βάζει τέλος και στα σενάρια που διακινούνταν το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τη φημολογία περί επικείμενου ανασχηματισμού, και αφορούσαν τη μετακίνηση της Μαριλένας Ραουνά σε άλλο πόστο.

Με την παράταση της λειτουργίας του Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων έως τον Δεκέμβριο, η κ. Ραουνά παραμένει στη θέση της για να ολοκληρώσει την αποστολή της. Ως εκ τούτου, τίθεται εκτός του κάδρου ενός ανασχηματισμού, όταν και εφόσον αυτός πραγματοποιηθεί.