Ένας σχεδόν χρόνος λειτουργίας της εφαρμογής «Elpis» της σιωπηρής βοήθειας θυμάτων ή υποψηφίων θυμάτων βίας στην οικογένεια και 27 γυναίκες πάτησαν το κουμπί στέλνοντας μήνυμα sos στην Αστυνομία για βοήθεια.

Η εφαρμογή αυτή φάνηκε από την πρώτη στιγμή πως σώζει ζωές αφού γυναίκες που διαπιστώνουν ότι κλιμακώνεται μια κατάσταση στο σπίτι τους και ενδέχεται να πέσουν θύμα βίας, καλούν σε βοήθεια μέσω του κόκκινου κουμπιού στο κινητό τους. Υπάρχουν βεβαίως και οι γυναίκες που δεν προλαβαίνουν να κάνουν τη σωτήρια αυτή κίνηση, όπως η σύζυγος του καταζητούμενου Σύρου, η οποία έπεσε θύμα απόπειρας φόνου μαζί με την μητέρα της, δεχόμενες αλλεπάλληλες μαχαιριές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων (ΥΔΥΕΠ), από τον Ιούλιο του 2025 που τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή “Elpis” μέχρι σήμερα, 457 γυναίκες την έχουν εγκαταστήσει στα κινητά τους για άμεση βοήθεια. Σύμφωνα με την υπεύθυνη της ΥΔΥΕΠ Εύη Νικολάου, σε ένα περίπου χρόνο έγινε χρήση της εφαρμογής από 27 γυναίκες.

Το 2025 έγινε χρήση του κόκκινου κουμπιού 14 φορές, ήτοι για εφτά περιπτώσεις στη Λευκωσία, πέντε στη Λεμεσό και δύο στη Λάρνακα. Για το 2026 υπήρξαν 13 περιστατικά, έξι στη Λευκωσία, έξι στη Λεμεσό και ένα στην Πάφο.

«Η ανταπόκριση της Αστυνομίας μέσω της εφαρμογής ELPIS εκτιμάται συνολικά ως άμεση, αποτελεσματική και επαρκώς συντονισμένη», αναφέρει η κ. Νικολάου, σημειώνοντας ότι βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και τη μέχρι σήμερα λειτουργία της εφαρμογής, η άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού ειδοποίησης μέσω του κουμπιού «SOS», σε συνδυασμό με τον αυτόματο εντοπισμό της τοποθεσίας του χρήστη, επιτρέπει την ταχεία κινητοποίηση των μελών της Αστυνομίας, συνεπώς και την άμεση παροχή βοήθειας στα θύματα.

Αναφορικά με τα κριτήρια, η υπεύθυνη του προγράμματος ανέφερε ότι πρόσβαση στην εφαρμογή μπορεί να δοθεί μετά την αναφορά ή την υποβολή καταγγελίας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Αστυνομία, ή κατόπιν υποβολής αίτησης. Την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την εντοπίσουν στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας, να τη συμπληρώσουν και να την υποβάλουν στα Επαρχιακά Κλιμάκια Διερεύνησης Υποθέσεων Βίας στην Οικογένεια.

6 – 7 λεπτά ανταπόκρισης

Κρίσιμος είναι ο χρόνος ανταπόκρισης ενός περιπολικού από την ώρα που θα ζητηθεί βοήθεια από μια γυναίκα. Η «κλήση» για βοήθεια μεταβιβάζεται σε ένα σύστημα στον αξιωματικό υπηρεσίας και αυτός αμέσως ενημερώνει το πλησιέστερο περιπολικό ανάλογα με την τοποθεσία του θύματος. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο χρόνος ανταπόκρισης κυμαίνεται στα 6-7 λεπτά, ωστόσο υπήρξε και περίπτωση που χρειάστηκαν και 12 λεπτά, λόγω απόστασης.

Όπως εξήγησε η κ. Νικολάου, ο θεσμός της εφαρμογής ELPIS στην Κύπρο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική και καινοτόμα πρωτοβουλία στον τομέα της αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Βάσει των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στοιχείων και στατιστικών, η ανταπόκριση της Αστυνομίας μέσω της εφαρμογής χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, αμεσότητα και αποτελεσματικό συντονισμό.

Η δυνατότητα άμεσης αποστολής σήματος κινδύνου μέσω του κουμπιού «SOS», σε συνδυασμό με τον αυτόματο εντοπισμό τοποθεσίας, έχει συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και στην ταχύτερη κινητοποίηση της Αστυνομίας, σημειώνει η υπεύθυνη της ΥΔΥΕΠ.

Συνολικά, ο θεσμός της εφαρμογής ELPIS αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικός και αποτελεσματικός, καθώς ενισχύει την άμεση προστασία των θυμάτων και βελτιώνει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ανταπόκριση της Αστυνομίας σε κρίσιμες καταστάσεις.

Επιπλέον, έχει φανεί σε πολλές περιπτώσεις ότι η εφαρμογή αποτελεί σημαντικό «εργαλείο» στα χέρια των θυμάτων, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με την Αστυνομία μέσω τηλεφώνου ή φυσικής παρουσίας σε Αστυνομικό Σταθμό, λόγω της παρουσίας του δράστη στον ίδιο χώρο, παρατηρεί η κ. Νικολάου.

Κατά την ίδια αξιωματικό, η λειτουργία της εφαρμογής ELPIS βρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση και παρακολούθηση, κατά την οποία πραγματοποιείται διαρκής έλεγχος για τυχόν αδυναμίες ή πρακτικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή της στην πράξη.

Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγονται και αξιολογούνται σχετικά δεδομένα, με στόχο τον εντοπισμό σημείων που χρήζουν βελτίωσης. Καταληκτικά η κ. Νικολάου σημειώνει ότι η γενική εικόνα της εφαρμογής κρίνεται ως αρκετά καλή, με θετικά αποτελέσματα ως προς την ανταπόκριση και τη λειτουργικότητά της μέχρι σήμερα.

Εάν εντοπιστούν αδυναμίες ή σημεία προς βελτίωση, θα πραγματοποιηθεί συνολική αξιολόγηση των δεδομένων που θα έχουν συλλεχθεί, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση και βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς της.

3.782 καταγγελίες για βία

στην οικογένεια το 2025

Σοκάρουν οι αριθμοί για τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία για το 2025. Συνολικά υποβλήθηκαν 3.782 αναφορές για περιστατικά βίας με τις πλείστες να καταγράφονται σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Σύμφωνα με στοιχεία που διατηρεί η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων, για το 2025 υποβλήθηκαν καταγγελίες για βία στην οικογένεια στα επαρχιακά κλιμάκια των ΤΑΕ ως εξής:

Λευκωσία: 1.027

Λάρνακα: 1.006

Λεμεσός: 760

Πάφος: 339

Αμμόχωστος: 587

Μόρφου: 63