Αυξημένος είναι ο αριθμός των γυναικών που έχουν αποταθεί και αποκτήσει την εφαρμογή «ELPIS» της Αστυνομίας που παρέχει αθόρυβη βοήθεια σε πρόσωπα που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα βίας στην οικογένεια, τέσσερις μήνες μετά τη λειτουργία της. Η εφαρμογή άμεσης βοήθειας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας τέθηκε σε λειτουργία στις 14 Ιουλίου 2025 και σήμερα 176 γυναίκες ζήτησαν και αφού αξιολογήθηκαν, απέκτησαν πρόσβαση στην εφαρμογή «ELPIS», δηλαδή μπορούν να ζητήσουν μέσω του κινητού τους, σιωπηλά, βοήθεια.

Το πρόγραμμα αυτό, όπως μας εξηγήθηκε από την Αστυνομία, στοχεύει στην πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και ειδικότερα στην αποτελεσματική προστασία των προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο και καλούν σε βοήθεια. Η εφαρμογή αυτή η οποία βρίσκεται στα κινητά των 176 γυναικών, αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και προσφέρει τη δυνατότητα στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία και να ζητήσουν βοήθεια, ενεργοποιώντας στο κινητό τηλέφωνο τους, το κουμπί «SOS» για αποστολή μηνύματος άμεσης ανάγκης. Αυτό γίνεται όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν με άλλο τρόπο και βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Σημειώνεται ότι την εφαρμογή ανέπτυξαν η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και η θυγατρική της εταιρεία Cytacom Solutions Ltd.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, από τον Ιούλιο που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το σύστημα αυτό σε παγκύπρια βάση, 13 γυναίκες ζήτησαν βοήθεια μέσω της εφαρμογής. Δηλαδή, 13 πρόσωπα πάτησαν το red button, ζητώντας σιωπηλά βοήθεια από την Αστυνομία. Σύμφωνα με ενημέρωση του «Φ», όταν ένα πρόσωπο αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή μέσω ενός κωδικού που του παρέχεται, καταχωρεί όλα τα στοιχεία του συμπεριλαμβανομένων της ακριβής διεύθυνσης διαμονής. Έτσι, στην περίπτωση που ενεργοποιήσει το σήμα βοήθειας, τότε μέσω GPS αποστέλλονται τα στοιχεία του και η ακριβής τοποθεσία του στον αξιωματικό υπηρεσίας. Αυτός, αμέσως τα διαβιβάζει στο πλησιέστερο περιπολικό της περιοχής όπου διαμένει το θύμα και αμέσως σπεύσει προς βοήθεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, η βοήθεια που παρείχε η Αστυνομία ήταν άμεση και καταλυτική ως προς το να σωθεί ένα θύμα από ενδοοικογενειακή βία. Ο χρόνος ανταπόκρισης ποικίλει ανά περίπτωση, ωστόσο, ο μέσος όρος που ένα περιπολικό χρειάστηκε για να φτάσει στη διεύθυνση του καλούντος ήταν 6 λεπτά. Ωστόσο, υπήρξε περίπτωση που περιπολικό χρειάστηκε τον διπλάσιο χρόνο, λόγω της απόστασης. Όπως μας εξηγήθηκε, η εφαρμογή «ELPIS» υπάρχει στο κινητό γυναικών που είτε έπεσαν θύματα βίας από τον σύντροφο ή σύζυγό τους, ή κινδυνεύουν να είναι θύμα λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του. Όταν μια γυναίκα αντιληφθεί ότι, ενδεχομένως, να υποστεί βία, τότε πατά το κουμπί στην εφαρμογή και καλεί σε βοήθεια, χωρίς ο σύζυγος να το γνωρίζει. Πρόκειται για μια εφαρμογή που στο εξωτερικό έσωσε ζωές και αναμένεται ότι αυτό θα γίνει και στην Κύπρο. Ήδη, από παρεμβάσεις της Αστυνομίας αποφεύχθηκαν επιθέσεις σε βάρος γυναικών εντός της συζυγικής εστίας.

Το πρόγραμμα λειτουργεί υπό την ευθύνη της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Υποθέσεων Ευάλωτων Προσώπων και του Κλάδου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, της Αστυνομίας Κύπρου.

Λειτουργεί με πλήρη εχεμύθεια

Όπως δήλωσε στον «Φ» ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Μάριος Χαρτσιώτης, η εφαρμογή «ΕΛΠΙΣ», είναι αποτέλεσμα πολυετούς και συστηματικής δουλειάς του Υπουργείου και της Αστυνομίας και έρχεται να προσθέσει ένα επιπλέον σημαντικό εργαλείο στα χέρια των διωκτικών και ανακριτικών αρχών για πάταξη της βίας», ενώ θα συμβάλει στην αποτελεσματική πρόληψη περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Ο ίδιος τόνισε ότι με την εφαρμογή «ΕΛΠΙΣ» καταδεικνύεται η σταθερή και συνεχής προσήλωση της πολιτείας στον αγώνα για μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή βίας και κακοποίησης.

Σημειώνεται ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης εγκαινιάζοντας τη λειτουργία της εφαρμογής είχε τονίσει ότι μέσω της η Αστυνομία φθάνει κυριολεκτικά πιο κοντά στον πολίτη και ιδίως σε κάθε ευάλωτο συνάνθρωπό μας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας αποτελεί διαχρονική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, «γι’ αυτό και ενισχύουμε και εκσυγχρονίζουμε διαρκώς τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτουμε, ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά, κυρίως όταν η ανάγκη είναι επείγουσα και ο χρόνος καθοριστικός για τη διάσωση ζωών».

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία μέσω της εφαρμογής αυτής, έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται με ταχύτητα, διακριτικότητα, ακρίβεια και ασφάλεια, σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, δίχως να γνωρίζει κανείς για την επέμβαση των αστυνομικών.