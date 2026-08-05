Οι οικονομικοί αναλυτές σε όλο τον κόσμο συμφωνούν με τον Αμερικανό Πρόεδρο: Ο πόλεμος που ΗΠΑ και Ισραήλ κήρυξαν στο Ιράν τέλη περασμένου Φεβρουαρίου οδήγησε σε κέρδη πολλών δισεκατομμυρίων για τους ενεργειακούς κολοσσούς αλλά και σε πληθωριστές τάσεις στις περισσότερες οικονομίες, με μεγάλους χαμένους τα δισεκατομμύρια των καταναλωτών.

Και ενώ πολλοί αναλυτές τάσσονται επικριτικά έναντι των πολιτικών και πολεμικών επιλογών του Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με το Ιράν και τον Περσικό Κόλπο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, χωρίς αυτοκριτική διάθεση, τα έβαλε χθες με τους αμερικανικούς κολοσσούς ExxonMobil και Chevron, καλώντας τους να μειώσουν τις τιμές των καυσίμων στις αντλίες και να επιστρέψουν πίσω μερικά από τα κέρδη.

Oι τιμές της βενζίνης ήταν κατά μέσο όρο περίπου 4,10 δολάρια ανά γαλόνι στις ΗΠΑ τη Δευτέρα, σχεδόν 40% υψηλότερες σε σύγκριση με τα 2,98 δολάρια ανά γαλόνι που πλήρωναν οι οδηγοί στις 27 Φεβρουαρίου, πριν από την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με την BP, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 103,85 δολάρια το βαρέλι στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, από 67,88 δολάρια την ίδια περίοδο το 2025.

«Δεν μου αρέσει αυτό. Κερδίζουν υπερβολικά πολλά χρήματα. Επωφελούνται από τις ελλείψεις και βγάζουν υπερβολικά πολλά», είπε στους δημοσιογράφους ο Τραμπ. Διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος τάσσεται αναφανδόν υπέρ της ελευθερίας του επιχειρείν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτές οι δύο εταιρείες (ExxonMobil και Chevron) είναι μεταξύ εκείνων που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν. «Όταν βλέπετε ότι μια εταιρεία έβγαλε τα διπλάσια σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, θα έπρεπε να επιστρέψει ένα μέρος των κερδών στους πολίτες», προσθέτοντας ότι «είναι προς το συμφέρον τους να μειώσουν τις τιμές στην αντλία».

Τα κέρδη τριμήνου

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου, όλες καταγράφουν κέρδη, απρόσμενα μεγαλύτερα απ’ όσα υπολόγιζαν πριν την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν. Ειδικότερα:

1. Η ExxonMobil ανακοίνωσε κέρδη 14,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο ‘26 (κέρδη $3,52 ανά μετοχή), διπλάσια από τα κέρδη του τριμήνου Απρίλιος – Ιούνιος ‘25.

2. Η Chevron ανακοίνωσε τριμηνιαία κέρδη (Απρίλιος – Ιούνιος ‘26) ύψους 12,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας πενταπλάσια αύξηση σε σχέση με τα κέρδη του ίδιου τριμήνου το ‘25.

3. Η Shell επίσης διπλασίασε τα καθαρά της κέρδη, ανεβάζοντάς τα στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

4. Ο πετρελαϊκός γίγαντας της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, είχε αύξηση κερδών 44% (32,7 δισ. δολάρια).

5. Η BP ανακοίνωσε κέρδη 5,73 δισ. δολαρίων μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου. Πέρσι, για το ίδιο τρίμηνο, τα κέρδη της ήταν 2,35 δισ. δολάρια.

6. H TotalEnergies ανακοίνωσε EBITDA (κέρδη πριν από φόρους, αποσβέσεις και χρηματοικονομικά έξοδα) ύψους 13.2 δισ. δολαρίων για το 2ο τρίμηνο του 2026.

Όπως επισημαίνει ο Guardian, τα ουρανοκατέβατα κέρδη των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών μετατρέπονται σε πολιτικό σημείο τριβής, καθώς οι φουσκωμένες τιμές ενέργειας τροφοδοτούν τον πληθωρισμό παγκοσμίως, όχι μόνο στις ΗΠΑ.