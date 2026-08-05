Κυβέρνηση και ΠΑΣΥΔΥ μελετούν, όπως φαίνεται, τροποποίηση της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας και ειδικά την πτυχή που αφορά τις διατμηματικές προαγωγές αλλά και το σύστημα γραπτών εξετάσεων στα εξεταστικά κέντρα.

Για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε χθες στο Προεδρικό να συσταθεί μικτό κλιμάκιο, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και της ΠΑΣΥΔΥ. Το μικτό κλιμάκιο θα καταγράψει τα προβλήματα που παρουσιάζονται, ιδιαίτερα στις διατμηματικές προαγωγές και παράλληλα θα υποβάλει εισηγήσεις για τη βελτίωση της μεταρρύθμισης της κρατικής μηχανής.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, οι προτάσεις του μικτού κλιμακίου θα υποβληθούν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ώστε να αποτελέσουν τη βάση συζήτησης για την επίλυση των προβλημάτων που παρατηρούνται στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης.



Η απόφαση λήφθηκε κατά τη χθεσινή συνάντηση της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η ανησυχία των εργαζομένων

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, ανέδειξε τα προβλήματα που παρατηρούνται με τις διατμηματικές προαγωγές, αλλά και με τις γραπτές εξετάσεις. Όπως πληροφορούμαστε, ο κ. Ματθαίου μετέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον προβληματισμό των εργαζομένων για τη μορφή των εξετάσεων, καθώς θεωρούν ότι παραγκωνίζονται η εξειδίκευση και η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων.

Όπως ανέφερε, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε μελέτες περίπτωσης που αφορούν νομοθεσίες και κανονισμούς οι οποίοι διέπουν τη δημόσια υπηρεσία, καθώς και σε τεστ ικανοτήτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι προκαλούνται αρκετά προβλήματα από τις διατμηματικές προαγωγές, καθώς ο υποψήφιος που καταλαμβάνει μια θέση, εφόσον δεν προέρχεται από το τμήμα στο οποίο αυτή έχει προκηρυχθεί, μπορεί να δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει, επειδή δεν γνωρίζει το αντικείμενο.

Οι αορίστου και ορισμένου χρόνου

Σε σχέση με τη μονιμοποίηση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, κατά τη χθεσινή συνάντηση η ΠΑΣΥΔΥ ενημερώθηκε ότι το προσχέδιο νομοσχεδίου που ετοίμασε νομικός σύμβουλος για λογαριασμό της και το οποίο παραδόθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών κρίθηκε από τη Νομική Υπηρεσία ως αντισυνταγματικό.

Από την πλευρά της συνδικαλιστικής οργάνωσης αναφέρθηκε ότι 4.500 έκτακτοι εργαζόμενοι δεν έχουν δυνατότητα ανέλιξης και προαγωγής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε την ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ ότι το θέμα θα μελετηθεί από τους αρμοδίους.



Αναφορικά με τη μετατροπή των εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ζήτησε διευκρινίσεις για την απόφαση του Εργατικού Δικαστηρίου που αφορούσε εργαζομένους του Τμήματος Μετανάστευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί πως υπάρχει προηγούμενο για το θέμα, λόγω της αλλαγής του καθεστώτος των ΣΥΟΠ και των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Για τον σκοπό αυτό, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού θα ετοιμάσει σχετική μελέτη.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε και το θέμα των κτηριακών υποδομών της δημόσιας υπηρεσίας, με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ να αναφέρει ότι σε ορισμένες υπηρεσίες οι συνθήκες είναι τριτοκοσμικές, φέρνοντας ως παραδείγματα το Υπουργείο Εσωτερικών και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Σύμφωνα με τον κ. Ματθαίου, κατά τη συνάντηση αναφέρθηκε ότι υπάρχει σχεδιασμός για τη σταδιακή ανέγερση κυβερνητικών κτηρίων. Ωστόσο, όπως είπε, αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα, καθώς εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους. Επιπρόσθετα, η ΠΑΣΥΔΥ απαίτησε την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ τόνισε ότι η οργάνωση επιδιώκει μια ποιοτική και σύγχρονη δημόσια υπηρεσία, η οποία να είναι αποδοτική και εξυπηρετική προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Κατά τη χθεσινή συνάντηση τέθηκαν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον ΟΚΥπΥ.

Τέλος, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα σώματα ασφαλείας θα συζητηθούν σε μεταγενέστερες επαφές της ΠΑΣΥΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.