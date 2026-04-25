Οι Κύπριοι παθολογοανατόμοι, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, αξιοποιούν σύγχρονες μεθόδους, συμμετέχουν σε διεθνή δίκτυα και διασφαλίζουν την ποιότητα των διαγνωστικών υπηρεσιών μέσω συνεχούς επιμόρφωσης, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σε χαιρετισμό του, το Σάββατο, σε επιστημονική ημερίδα της Παθολογοανατομικής Εταιρείας Κύπρου.

Ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι «η συνεχής εξέλιξη της παθολογικής ανατομικής με την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργεί νέες προοπτικές για ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση. Οι εξελίξεις αυτές αναπτύσσονται και στην Κύπρο, ενισχύοντας την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας», ανέφερε.

Ανέφερε, επίσης, ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της παθολογικής ανατομικής για το σύστημα υγείας, ενώ χαρακτήρισε το συνέδριο ως πολύτιμη ευκαιρία για ανταλλαγή γνώσεων, παρουσίαση νέων δεδομένων και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιστημόνων.

Ο Υπουργός Υγείας σημείωσε πως η παθολογική ανατομική αποτελεί θεμέλιο της σύγχρονης ιατρικής και της δημόσιας υγείας, καθώς η ακριβής διάγνωση καθορίζει την επιλογή θεραπείας, την πρόγνωση και την πορεία των ασθενών.

Σημείωσε, εξάλλου, τη σημασία των βιοδεικτών και των μοριακών εξετάσεων, που επιτρέπουν την εξατομικευμένη ιατρική και ιδιαίτερα την στοχευμένη ογκολογική θεραπεία, όπου ο παθολογοανατόμος παίζει κεντρικό ρόλο στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων.

Παράλληλα, ο κ. Χαραλαμπίδης υπογράμμισε ότι η συμβολή της ειδικότητας επεκτείνεται και σε άλλες ιατρικές περιοχές, όπως τα αυτοάνοσα, τα ηπατικά, τα δερματολογικά και τα νεφρικά νοσήματα, όπου η ιστοπαθολογική διάγνωση παραμένει καθοριστική.

Κλείνοντας, ο κ. Χαραλαμπίδης συνεχάρη την Παθολογοανατομική Εταιρεία Κύπρου για τη διοργάνωση της ημερίδας και εξέφρασε την εκτίμησή του σε όσους υπηρετούν με αφοσίωση αυτόν τον κρίσιμο τομέα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το συνέδριο θα συμβάλει στην περαιτέρω πρόοδο της ιατρικής και της υγείας των πολιτών.