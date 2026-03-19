Στα συρτάρια για την επόμενη Βουλή άφησε, όπως όλα δείχνουν, η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτών αφού μετά την αποτυχία να επιτευχθεί συμφωνία κατά την πρωινή συνάντηση του υπουργού Υγείας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αποφασίστηκε ότι η συζήτηση των δύο τροποποιήσεων που ανοίγουν τον δρόμο για εργοδότηση ξένων νοσηλευτών, αναβλήθηκε εκ νέου.

Μάλιστα, μετά την μη επίτευξη συμφωνίας, οι φορείς που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές συνόδευσαν στη Βουλή και ομάδα φοιτητών νοσηλευτικής προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Όταν ενημερώθηκαν, ωστόσο, ότι η συζήτηση αναβλήθηκε αποχώρησαν.

Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει να θεωρείται βέβαιη η αντίδραση των ιδιωτικών νοσοκομείων και άλλων ιδιωτικών δομών παροχής υπηρεσιών υγείας που εδώ και μήνες προειδοποιούν με κλείσιμο κλινών ή/και τμημάτων τους λόγω υποστελέχωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, μέλη της οποίας είναι τόσο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια όσο και τα κέντρα αποκατάστασης αλλά και άλλες ιδιωτικές δομές υγείας, έχει συγκαλέσει σύσκεψη για λήψη αποφάσεων στις 31 Μαρτίου.

Αλλαγή σκηνικού ενδεχομένως να υπάρξει, δεδομένου ότι ο Κανονισμός της Βουλής το επιτρέπει, εάν η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή προγραμματίσει συζήτηση των δύο τροποποιήσεων στην επόμενη, προτελευταία συνεδρίαση της πριν από το Πάσχα.