Έτοιμοι να βγάλουν όλοι μαχαίρια στον τομέα της υγείας με φόντο την προοπτική εργοδότησης ξένων νοσηλευτών στην Κύπρο.

Οι συντεχνίες παραμένουν αμετάπειστες και απορρίπτουν τις προτάσεις του υπουργού Υγείας, ο ιδιωτικός τομέας πιέζει προκειμένου να ψηφιστούν οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας που εκκρεμούν στη Βουλή και η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, τουλάχιστον μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχε προγραμματίσει τη συζήτηση τους κατά την αυριανή συνεδρίαση της.

Στο παρασκήνιο, υπήρξαν και χθες επαφές μεταξύ συντεχνιών και κοινοβουλευτικής επιτροπής, υπουργού Υγείας και ιδιωτών, με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, μέλη της οποίας είναι τόσο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, όσο και τα κέντρα αποκατάστασης και άλλες οργανώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας που επηρεάζονται από την έλλειψη νοσηλευτών, να ανακοινώνει ότι την 31η Μαρτίου θα πραγματοποιήσει ευρεία σύσκεψη προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για εφαρμογή μέτρων.

Από πλευράς συντεχνιών προβλήθηκε χθες ο ισχυρισμός ότι οι τροποποιήσεις που κατέθεσε ο υπουργός Υγείας στη Βουλή ανοίγουν τον δρόμο για είσοδο νοσηλευτών από τρίτες χώρες στην Κύπρο και δεν περιορίζονται στους ξένους αποφοίτους κυπριακών σχολών ενώ τονίστηκε η ανάγκη για γνώση της ελληνικής γλώσσας από όλους.

Στον χορό των δημόσιων τοποθετήσεων και ο πρόεδρος της επιτροπής Υγείας της Βουλής Ευθύμιος Δίπλαρος αφήνοντας μάλιστα αιχμές για τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς που λαμβάνουν οι νοσηλευτές στον ιδιωτικό τομέα. Ο κ. Δίπλαρος, ανέφερε παράλληλα ότι το υπουργείο Υγείας «έρχεται να κάνει αλλαγές χωρίς καμία διαβούλευση με τους νοσηλευτές».

Από πλευράς ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Μάριος Καραϊσκάκης εξέφρασε τη δυσφορία των νοσοκομείων για τη στάση που τηρεί η Βουλή, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχει καμία πρόθεση από εμάς για σύγκρουση με τους νοσηλευτές οι οποίοι είναι συνεργάτες μας».

Η έλλειψη νοσηλευτών, είπε ο κ. Καραϊσκάκης, «είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό και δεν πρέπει να λέμε μόνο για τα νοσηλευτήρια διότι οι ανάγκες είναι πιο μεγάλες. Είναι τα κέντρα αποκατάστασης που ανοίγουν, είναι οι αφυπηρετήσεις που έρχονται. Μακάρι να έρθει η στιγμή που θα υπάρχουν διαθέσιμοι κύπριοι νοσηλευτές για να τους εργοδοτήσουμε και να μην πρέπει να έχουμε στα νοσηλευτήρια μας ξένους νοσηλευτές».

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υγείας έχει προτείνει όπως για την εργοδότηση ξένων νοσηλευτών πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Μέτρια και όχι «στοιχειώδη», όπως προβλέπεται σήμερα, γνώση της ελληνικής γλώσσας, ο αριθμός των ξένων νοσηλευτών να μην ξεπερνά το 10% επί του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού σε κάθε νοσηλευτήριο ή άλλη δομή παροχής υπηρεσιών υγείας, να μην αναλαμβάνει ξένος νοσηλευτής ως υπεύθυνος βάρδιας και η ισχύς της άδειας που θα παραχωρείται σε προσωπικό από τρίτες χώρες να είναι μόνο διετής.