Στο πόδι ο ιδιωτικός τομέας της Υγείας, στο πόδι το υπουργείο Υγείας και η Βουλή. Οι διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο έντονες και έχουν έναν και μοναδικό σκοπό: Να πεισθούν οι συντεχνίες των νοσηλευτών, να συμφωνήσουν με τις αλλαγές στη νομοθεσία, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την εργοδότηση ξένων νοσηλευτών, να καλυφθούν τα κενά που σήμερα υπάρχουν στα ιδιωτικά νοσοκομεία και να αποφευχθεί η λήψη μέτρων που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε ταλαιπωρία των ασθενών.

Οι τροποποιήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή από το υπουργείο Υγείας, προβλέπουν μεταξύ άλλων:

>> Μέτρια και όχι «στοιχειώδη», όπως προβλέπεται σήμερα, γνώση της ελληνικής γλώσσας.

>> Καθορίζουν ότι ο αριθμός των ξένων νοσηλευτών δεν θα ξεπερνά το 10% επί του συνόλου του νοσηλευτικού προσωπικού σε κάθε νοσηλευτήριο ή άλλη δομή παροχής υπηρεσιών υγείας.

>> Θέτουν ως προϋπόθεση να μην αναλαμβάνει ξένος νοσηλευτής ως υπεύθυνος βάρδιας.

>> Ορίζουν ότι η ισχύς της άδειας που θα παραχωρείται σε προσωπικό από τρίτες χώρες θα είναι μόνο διετής.

Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» από το υπουργείο Υγείας, προέκυψαν έπειτα από διαβούλευση μεταξύ των φορέων που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές και της αρμόδιας διεύθυνσης νοσηλευτικής κατόπιν σχετικού αιτήματος της Βουλής.

Ωστόσο, οι νοσηλευτές δεν φαίνεται να τις αποδέχονται, με τις ανακοινώσεις τους να κάνουν λόγο για «μονομερείς» αποφάσεις και να τονίζουν την ανάγκη για καλύτερη διαβούλευση.

Η στάση, βεβαίως, των φορέων που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές και κυρίως των συνδικαλιστικών οργανώσεων έχουν προκαλέσει την οργή των ιδιωτών με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, τον Σύνδεσμο Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων και τον Παγκύπρια Ιατρικό Σύλλογο να προειδοποιούν με λήψη μέτρων στρέφοντας, μάλιστα, τα πυρά τους και στη Βουλή.

Χθες, το παρασκήνιο ήταν οργιώδες με το υπουργείο Υγείας αλλά και την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας να καταβάλλουν προσπάθειες για να εξασφαλίσουν τη σύμφωνο γνώμη των συντεχνιών. Στη συζήτηση, μάλιστα, ανεπίσημα, τέθηκαν ενώπιον των νοσηλευτών και εναλλακτικές προτάσεις για τις οποίες, ωστόσο, δεν ήταν ενήμερος ο ιδιωτικός τομέας της Υγείας.

Η ΟΕΒ εξέδωσε ανακοίνωση υπό τον τίτλο: «Οι ασθενείς και ο τομέας της Υγείας δεν μπορεί να είναι όμηροι συντεχνιακών πιέσεων», επιρρίπτοντας έτσι ευθύνες και στη Βουλή, αφού ο νέος γύρος αντιδράσεων και δημόσιων διαφωνιών προέκυψε έπειτα από την απόφαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας την περασμένη Πέμπτη, να μην συζητήσει τις τροποποιήσεις που κατέθεσε ο υπουργός Υγείας για να αποφύγει συγκρούσεις με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Σε δηλώσεις του στον «Φ», ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, διερωτήθηκε «με ποιον τρόπο πιστεύουμε ότι θα εξυπηρετήσουμε τον τομέα της υγείας όταν έχουμε νόμο για την κοινοτική νοσηλευτική, όταν εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής νέος νόμος για υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας, όταν έχουμε νόμο για τα κέντρα αποκατάστασης, αλλά δεν έχουμε νοσηλευτές και ταυτόχρονα εμποδίζουμε την εξεύρεση νοσηλευτών για τη στελέχωση τους;».

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας, Κώστας Ιουλιανός, ανέφερε από πλευράς του ότι στην περίπτωση των Κέντρων, υπάρχει και νομικό ζήτημα «καθώς τώρα που ψηφίστηκε η νομοθεσία για τα κέντρα αποκατάστασης και είμαστε στη διαδικασία να κάνουμε τις αιτήσεις μας για να εξασφαλίσουμε τις σχετικές άδειες, πρέπει να έρθουμε και να παρουσιάσουμε οργανόγραμμα. Τι οργανόγραμμα να παρουσιάσω όταν δεν θα έχω τον απαραίτητο αριθμό νοσηλευτών; Το βασικό, όμως, ζήτημα είναι ότι χωρίς νοσηλευτές, χωρίς τον επαρκή αριθμό νοσηλευτών, πλήττεται η ποιότητα και η ποσότητα των υπηρεσιών που μπορούμε να παρέχουμε. Να μπουν ασφαλιστικές δικλίδες, αλλά δεν μπορεί ο συνδικαλισμός να στέκετε εμπόδιο στην αναβάθμιση και επέκταση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σε ασθενείς»

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Πέτρος Αγαθαγγέλου, ανέφερε ότι «πρέπει να βρεθεί λύση και η λύση αυτή να είναι οριστική. Είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό και πρέπει όλοι να το αναγνωρίσουμε. Είναι ένα πράγματα ο συνδικαλισμός και άλλο πράγμα να αφήνουμε τα προβλήματα να μεγαλώνουν, χάριν του συνδικαλισμού. Η λύση που μπορεί να μας βοηθήσει αυτή τη στιγμή είναι να αποταθούμε στο εξωτερικό. Πρέπει να διευκολυνθεί ο ιδιωτικός τομέας και να μην οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις. Τα μέτρα δεν είναι ποτέ η καλύτερη λύση στον τομέα της υγείας διότι θυματοποιούνται οι ασθενείς».

Τις επόμενες ημέρες, η ΟΕΒ αναμένεται ότι θα διαβουλευθεί με τους συνδέσμους των νοσηλευτηρίων και των κέντρων αποκατάστασης και αφού προχωρήσει σε έκτακτη συνέλευση, εάν δεν υπάρξουν εξελίξεις, θα προχωρήσει στην ανακοίνωση μέτρων διαμαρτυρίας. Μεταξύ των μέτρων βεβαίως και το κλείσιμο νοσοκομείων και υπηρεσιών.