Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας Μερσίνας, στη νότια Τουρκία, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνας, προκαλώντας πανικό σε κατοίκους και περαστικούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος Μετίν Ο., ο οποίος φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, άνοιξε πυρ με καραμπίνα εναντίον εστιατορίου που ανήκε στους αδελφούς Σαμπρί και Σαμέτ Παν.

Oι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμλιγιαϊλά, με τον δράστη να μετακινείται μεταξύ διαφορετικών σημείων και να ανοίγει πυρ εναντίον πολιτών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης Μετίν Ο. (37 ετών) ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του Αρζού Οζντέν (32 ετών) στο σπίτι της στην περιοχή Νταριπινάρ της Τσαμλιγιαϊλά και στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο.

⚠️ Newz Alert ⚠️ A man opened fire at a restaurant & on random bystanders in Turkey 🇹🇷 — 4 people were killed. The tragedy took place in the southern city of Mersin. pic.twitter.com/yxQeMwa0WK May 18, 2026

Στη συνέχεια, ο δράστης μετέβη στην περιοχή Ταρσό, όπου άνοιξε πυρ από το όχημά του προς το εστιατόριο του Σαμπρί Παν.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν ο Σαμπρί Παν (30 ετών) και ο εργαζόμενος στο κατάστημα Αχμέτ Ερτζάν Τζαν (18 ετών), ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (112).

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης συνέχισε την πορεία του και φέρεται να σκότωσε τον Γιουσούφ Οκτάι (16 ετών) στην περιοχή Καμπούργκετιί και τον Αμπντουλάχ Κοτζά (50 ετών) στη γειτονιά Γενίκιοϊ.

Κατά τη διαφυγή του, ο Μετίν Ο. τραυμάτισε επίσης επτά άτομα σε διαφορετικά σημεία της διαδρομής του, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε πέντε νεκρούς και επτά τραυματίες.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία τους, ενώ συγγενείς των θυμάτων συγκεντρώθηκαν έξω από τα νοσοκομεία.

Επιχείρηση εντοπισμού του δράστη

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, με εκτεταμένες επιχειρήσεις σε Ταρσό, Τσαμλιγιαϊλά και στην περιοχή Ποζαντί των Αδάνων.

Στην επιχείρηση μετέχουν αστυνομία και στρατοχωροφυλακή, ενώ χρησιμοποιούνται ελικόπτερα και drones για τον εντοπισμό του υπόπτου, με τα μέτρα ασφαλείας να παραμένουν αυξημένα σε όλη την περιοχή.

cnn.gr