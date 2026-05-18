Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου κοντά στην πόλη Μερσίνη της Τουρκίας, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες καθώς τρεπόταν σε φυγή.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της περιοχής και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

🔴Pompalı Tüfekli Dehşet: 4 Kişi Hayatını Kaybetti



Mersin’in Tarsus ilçesinde restorana düzenlenen pompalı tüfekli saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



17 yaşındaki şüpheliyi yakalamak için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. pic.twitter.com/oIAUhAAmI3 — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) May 18, 2026

