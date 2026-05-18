Νέα καταγγελία δέχθηκε σήμερα, η Αστυνομία, σχετικά με διαδικτυακή απάτη, που αφορά σε πλαστό ηλεκτρονικό μήνυμα δήθεν από το Τμήμα Φορολογίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας, πολίτης έλαβε σήμερα 18 Μαΐου, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e–mail, από πρόσωπο που ψευδώς παρουσιαζόταν ως λειτουργός του Τμήματος Φορολογίας και που του ζητούσε να δηλώσει τον κωδικό πρόσβασης του στον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό του.

Ο παραλήπτης του μηνύματος αποκάλυψε τα στοιχεία που του ζητήθηκαν και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι, παράνομα έγινε αριθμός αναλήψεων χρηματικών ποσών, συνολικού ύψους 2,517 ευρώ, από τον τραπεζικό λογαριασμό του.

Την υπόθεση απάτης διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση, η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να ακολουθεί τις πιο κάτω συστάσεις: