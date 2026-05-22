Μη παραδοχή απάντησαν σήμερα, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, πέντε άτομα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τα επεισόδια της 17ης Ιανουαρίου στη Λάρνακα. Οι κατηγορούμενοι είναι νεαρός 20 ετών, δύο 26χρονοι, ένας 32χρόνος και ένας 48χρόνος.

Οι τέσσερεις είναι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες από την Ιορδανία και την Παλαιστίνη, ενώ ο 48χρονος είναι κάτοχος κυπριακής υπηκοότητας. Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρία άτομα 26, 27 και 35 ετών.

Τα πέντε άτομα αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, για παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών, εκβίαση, απαίτηση περιουσίας με απειλές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 6 Ιουλίου.

Οι δύο από τους συλληφθέντες, ο 48χρονος και ο 26χρονος, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες για ξυλοδαρμό Ευρωπαίου πολίτη 39 ετών στην Πύλα στις 4 το πρωί της 17ης Ιανουαρίου. Για την υπόθεση καταζητείται 27χρονος, το ίδιο άτομο που καταζητείται και για τα επεισόδια στο κέντρο της Λάρνακας.

Εξάλλου, οι δυο κατηγορούμενοι 48 και 26 ετών αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή και μαχαιροφορία.

