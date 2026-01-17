Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Αστυνομία στη Λάρνακα καθώς στις 15:30 σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Η σκηνή έχει αποκλειστεί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι προηγήθηκε συμπλοκή μεταξύ αριθμού προσώπων, με αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί και να υπάρξουν τραυματισμοί προσώπων.

Στο κέντρο της Λάρνακας βρίσκονται ισχυρές Αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκοψαν κεντρικές οδικές αρτηρίες ανάμεσα τους και η πολυσύχναστη Γρηγόρη Αυξεντίου που οδηγεί στις Φοινικούδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από Αστυνομικές πηγές, στη σκηνή εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και γιαυτό το λόγο οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες ζήτησαν περίθαλψη.

Περισσότερα σε λίγο.