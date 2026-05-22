Σε δύο ξεχωριστές δικαστικές διαδικασίες οδηγήθηκαν σήμερα Παρασκευή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου ο 45χρονος ειδικός αστυφύλακας και το ζεύγος από την Ελλάδα, το οποίο σχετίζεται με έρευνα για οργανωμένο έγκλημα.

Οι υποθέσεις, όπως έγραψε το philenews, εντάσσονται στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Αστυνομίας και της νεοσύστατης Υποδιεύθυνσης Πάταξης Οργανωμένου Εγκλήματος (του λεγόμενου «κυπριακού FBI») για την εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου με διεθνείς διασυνδέσεις και χρηματοοικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο.

Παραπομπή σε δίκη του 45χρονου ειδικού αστυφύλακα

Η πρώτη διαδικασία αφορούσε τον 45χρονο ειδικό αστυφύλακα, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα και τελεί σε διαθεσιμότητα μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο της επιχείρησης για την πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ο 45χρονος είχε οδηγηθεί την περασμένη Παρασκευή ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου εκδόθηκε διάταγμα οκταήμερης κράτησης.

Σήμερα, οι ανακριτές της υπόθεσης τον οδήγησαν στο Δικαστήριο Λεμεσού σε ξεχωριστή διαδικασία από αυτήν του ζεύγους (49χρονου και 50χρονης), όπου καταχώρησαν την υπόθεση και αιτήθηκαν την παραπομπή της σε δίκη ενώπιον Κακουργιοδικείου, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό.

Το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, το οποίο θα συνεδριάσει στις 25 Ιουνίου. Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε να τεθούν περιοριστικοί όροι για την εξασφάλιση της παρουσίας του κατηγορουμένου.

Ο δικηγόρος του έφερε ένσταση στους όρους, κυρίως ως προς την παράδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων και την υποχρέωση τακτικής παρουσίας για υπογραφή σε αστυνομικό σταθμό. Το Δικαστήριο διέκοψε για να αποφασίσει επί του αιτήματος της υπεράσπισης.

Η υπόθεση του ζεύγους

Σε ό,τι αφορά το ζεύγος, αυτό οδηγήθηκε σε άλλη αίθουσα, με τους ανακριτές να αιτούνται όπως η διαδικασία διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους ασφαλείας. Το Δικαστήριο παρέπεμψε την υπόθεση ενώπιον του Κακουργιοδικείου και όρισε για ακρόαση τις 30 Ιουνίου.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της συνωμοσίας για κακούργημα, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φορολογικών αδικημάτων και παράνομης κατοχής περιουσίας.

Για να εξασφαλιστεί η παρουσία τους ενώπιον του Κακουργιοδικείου, τέθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η παράδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, η εγγραφή στο stop list, η καθημερινή παρουσία σε αστυνομικό σταθμό για υπογραφή και η παροχή αξιόχρεου εγγυητή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το ζεύγος από τη Λεμεσό φέρεται να αποτελεί σημαντικό συνδετικό κρίκο της εγκληματικής οργάνωσης με πλοκάμια στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας, η 50χρονη κατηγορούμενη φέρεται να παραλάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά από συνεργάτες καταζητούμενου προσώπου. Μέρος των χρημάτων αποστελλόταν μέσω εφαρμογών μεταφοράς χρημάτων, ενώ άλλα ποσά μεταφέρονταν προσωπικά στο Ντουμπάι ή σε συνεργάτες του στην Ελλάδα.

Η 50χρονη είναι ξαδέλφη του καταζητούμενου προσώπου που διαμένει στο Ντουμπάι. Στην οικία της, εντοπίστηκαν φωτογραφίες της ίδιας, μελών της οικογένειάς της, καθώς και του καταζητούμενου.

Αμφότεροι οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να παραλάμβαναν χρηματικά ποσά και να τα κατέθεταν σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων, ενώ διατηρούσαν επικοινωνία με άτομα του οργανωμένου εγκλήματος μέσω τηλεφωνικών συσκευών και εφαρμογών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατηγορούμενη φέρεται να προχωρούσε σε καταθέσεις μετρητών μέσω αυτόματων ταμειακών μηχανών στη Λεμεσό.

Από τις εξετάσεις προκύπτει ότι ο τρόπος ζωής του ζεύγους δεν συνάδει με τα δηλωμένα οικονομικά τους δεδομένα, καθώς εντοπίζεται περιουσία που δεν φαίνεται να δικαιολογείται από τα εισοδήματα και τις κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών.