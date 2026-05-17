Σφίγγα παραμένουν οι τρεις ύποπτοι που συνελήφθησαν την Πέμπτη, έπειτα από ευρεία επιχείρηση και έρευνα της Υποδιεύθυνσης Πάταξης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία άνοιξε τον χορό των συλλήψεων με φόντο τη δράση εγκληματικής οργάνωσης στην Κύπρο.

Σημαντικός συνδετικός κρίκος της εγκληματικής οργάνωσης, με πλοκάμια στην Κύπρο, φαίνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχουν οι ανακριτές της υπόθεσης, να είναι το ζεύγος από τη Λεμεσό. Πέραν από οικονομικές και τραπεζικές έρευνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, οι ανακριτές αναζητούν σημαντικά στοιχεία που θα ενισχύσουν το μαρτυρικό υλικό. Υπενθυμίζεται ότι η 50χρονη και ο 49χρονος σύζυγός της τελούν υπό κράτηση για περίοδο επτά ημερών το ίδιο και ο 45χρονος ύποπτος ειδικός αστυφύλακας, για περίοδο οκτώ ημερών.

Τα κινητά τηλέφωνα των υπόπτων παραλήφθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία τους εντοπίστηκαν διάφορα έγγραφα, τα οποία επίσης θα τύχουν αξιολόγησης και ελέγχου.

Την ίδια ώρα, αναμένεται να ληφθεί μεγάλος αριθμός καταθέσεων από διάφορα πρόσωπα. Το επόμενο βήμα των ανακριτών είναι η εξασφάλιση βασικής μαρτυρίας αναφορικά με την προέλευση των χρηματικών ποσών.

Όπως έγραψε και σε χθεσινό δημοσίευμα ο «Φ», οι Αρχές διαθέτουν σοβαρές πληροφορίες από αξιόπιστο πληροφοριοδότη, σύμφωνα με τις οποίες η 50χρονη φέρεται να παραλάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά από συνεργάτες του καταζητούμενου προσώπου. Μέρος των χρημάτων, σύμφωνα με την Αστυνομία, αποστελλόταν μέσω εφαρμογών μεταφοράς χρημάτων, ενώ άλλα ποσά μεταφέρονταν προσωπικά στο Ντουμπάι ή σε συνεργάτες του στην Ελλάδα.

Η ανακριτική ομάδα που διερευνά τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, μετά τη σύλληψη της 50χρονης και του 49χρονου, διαπίστωσε ότι σειρά εγκληματικών ενεργειών διαπράχθηκαν στη Λεμεσό και φαίνεται να συνδέονται με άτομα της εγκληματικής οργάνωσης του καταζητούμενου ενώ σύμφωνα με μαρτυρία, ο 49χρονος ύποπτος φέρεται να είναι πρόσωπο που έχει ζητήσει χρήματα για προστασία από κάποια θύματα εγκληματικών ενεργειών.

Υπενθυμίζεται ότι η 50χρονη ύποπτη είναι ξαδέλφη του καταζητούμενου προσώπου που διαμένει στο Ντουμπάι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην οικία της εντοπίστηκαν φωτογραφίες της ίδιας, μελών της οικογένειάς της, καθώς και του καταζητούμενου.

Σημειώνεται ότι από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι και σήμερα, η 50χρονη ύποπτη μετέβη δύο φορές στο Ντουμπάι και τέσσερις φορές στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο 49χρονος ύποπτος μετέβη οκτώ φορές στη Θεσσαλονίκη.

Αμφότεροι οι δύο ύποπτοι, φέρονται να παραλάμβαναν χρηματικά ποσά και να τα κατέθεταν σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων, ενώ παράλληλα επικοινωνούσαν συχνά με άτομα του οργανωμένου εγκλήματος μέσω τηλεφωνικών συσκευών και εγκατεστημένων εφαρμογών. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ύποπτη φέρεται να προχωρούσε σε καταθέσεις μετρητών μέσω αυτόματων ταμειακών μηχανών στη Λεμεσό.

Από τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν διαφάνηκε ότι ο τρόπος ζωής των υπόπτων δεν συνάδει με τα οικονομικά τους δεδομένα, αφού εντοπίζεται περιουσία η οποία δεν φαίνεται να δικαιολογείται από τα δηλωμένα εισοδήματά τους και τις κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση λογιστή, ο οποίος μελέτησε τα οικονομικά δεδομένα των υπόπτων, δεν δικαιολογείται η απόκτηση οχημάτων συνολικής αξίας €269.500, καταθέσεις μετρητών ύψους €47.617,22, οι οποίες δεν προκύπτουν από προηγούμενες αναλήψεις μετρητών, καθώς και αδικαιολόγητες εισροές στους τραπεζικούς λογαριασμούς της 50χρονης ύποπτης ύψους €75.785,14. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αδικαιολόγητες εισροές στον λογαριασμό του 49χρονου συζύγου της στη Revolut, συνολικού ύψους €30.433,39. Δηλαδή, περιουσία συνολικού ύψους €423.335.

Φωτογραφίες με καταζητούμενο, ταξίδια σε Ντουμπάι και ύποπτες καταθέσεις

Κατά την έρευνα στην οικία τους, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των €15.515, ακριβές γυναικείες τσάντες επώνυμων εταιρειών, ακριβά παπούτσια επώνυμων εταιρειών, φωτογραφία της οικογένειας μαζί με το πρόσωπο που καταζητείται, καθώς και τηλεφωνικές συσκευές.

Να σημειωθεί ότι για μία από τις τηλεφωνικές συσκευές, η 50χρονη ύποπτη αρχικά ισχυρίστηκε ψευδώς ότι δεν ήταν δική της, αλλά ανήκε σε πελάτισσά της.

Σε ό,τι αφορά τον 45χρονο ειδικό αστυνομικό, η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, αφού αναμένεται να ληφθεί και σε αυτή την υπόθεση, μεγάλος αριθμός καταθέσεων. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν συνάδουν με τα δηλωμένα εισοδήματά του ως μέλους της Αστυνομίας.

Σε βάρος του συγκεκριμένου υπόπτου δεν διερευνάται το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Ωστόσο, διερευνώνται αδικήματα που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.