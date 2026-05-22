Μέχρι την Δευτέρα θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό με την επικίνδυνη πολυκατοικία στο εμπορικό κέντρο της Πάφου, για την οποία η Αστυνομία ζήτησε από τον ΕΟΑ Πάφου να εξασφαλίσει δικαστικό διάταγμα προκειμένου να μπορέσει να την εκκενώσει.

Όπως προέκυψε από την σημερινή σύσκεψη στον ΕΟΑ, οι νομικοί σύμβουλοι του Οργανισμού υποστηρίζουν ότι το διάταγμα του Διευθυντή Αδειοδότησης επαρκεί και επιτρέπει στην Αστυνομία να συνδράμει στην εκκένωση και απαγόρευση χρήσης της πολυκατοικίας χωρίς την ανάγκη έκδοσης επιπρόσθετου δικαστικού διατάγματος.

Αντιθέτως, ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου επεσήμανε ότι απαιτείται δικαστικό διάταγμα και κατόπιν τούτου, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, εντός δύο έως τριών ημερών θα αποφασισθεί αν τελικά απαιτηθεί δικαστικό διάταγμα ή αν οι διαδικασίες θα προχωρήσουν μόνο με βάση την υφιστάμενη διοικητική απόφαση.

Κλιμάκιο του ΕΟΑ πραγματοποίησε, παράλληλα, σήμερα επιτόπια επιθεώρηση στο κτήριο, προκειμένου να διαπιστώσει την υφιστάμενη κατάσταση, τον αριθμό των ενοίκων που εξακολουθούν να διαμένουν εκεί, αλλά και κατά πόσο έχουν αρχίσει οι εργασίες επιδιόρθωσης από τους ιδιοκτήτες.

Ο κ. Πιττοκοπίτης είπε ότι στην Πάφο υπάρχουν ακόμη δύο έως τρεις πολυκατοικίες που βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση, ενώ οκτώ συμβεβλημένοι με τον ΕΟΑ πολιτικοί μηχανικοί του ΕΤΕΚ μελετούν τα δεδομένα για τις υπόλοιπες οικοδομές που κρίθηκαν προβληματικές.