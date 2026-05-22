Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, όταν οδηγός αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, λίγο πριν τις 12.00 ψες μεσάνυκτα, μέλη της Αστυνομίας που βρίσκονταν σε περιπολία στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, στην περιοχή του κυκλικού κόμβου Γερμασόγειας, έκαναν σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει για έλεγχο, αφού αυτός οδηγούσε ενώ κρατούσε κινητό τηλέφωνο.

Ο οδηγός παρέλειψε να σταματήσει για έλεγχο και συνέχισε την πορεία του και φτάνοντας στον επόμενο κυκλικό κόμβο, οδήγησε το όχημα του αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας. Φτάνοντας στον επόμενο κυκλικό κόμβο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο πέρασε πάνω στον κυκλικό κόμβο, όπου και προσέκρουσε σε μεταλλική πινακίδα και συνεχίζοντας την πορεία του, πέρασε πάνω σε πεζοδρόμιο και προσέκρουσε σε περίφραξη οικίας, όπου και ακινητοποιήθηκε στο σημείο, έχοντας ανατραπεί πλευρικά.

Ο 19χρονος οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα με τη βοήθεια μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο όχημα συνοδηγός ήταν 17χρονος.

Οι 19χρονος και 17χρονος μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου ο 17χρονος έτυχε των πρώτων βοηθειών και έλαβε εξιτήριο, ενώ ο 19χρονος κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου.

Ο 19χρονος εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Η Τροχαία Λεμεσού διερευνά υπόθεση αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, παράλειψη συμμόρφωσης σε σήμα αστυνομικού, οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, και οδικής σύγκρουσης.