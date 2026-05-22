Η ώρα 17:16 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο στον προαύλιο, ανοιχτό χώρο ιδιωτικής εταιρείας, στην ελεύθερη ζώνη εμπορίου Αραδίππου.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λάρνακας Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:03. Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε εντός του εμπορευματοκιβωτίου, προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συγκόλλησης μετάλλων και κατασβήστηκε χωρίς να επεκταθεί.

Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο του εμπορευματοκιβωτίου, το οποίο περιείχε ρολά συνθετικού γρασιδιού. Στη σκηνή κλήθηκε και παρευρέθηκε Λειτουργός του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας.