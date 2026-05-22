Το πέμπτο Mediterranean Finance Summit, που άρχισε χθες στη Λεμεσό από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και το ICPAC CFO Society και ολοκληρώνεται σήμερα, συγκεντρώνει και φέτος σημαντικούς Οικονομικούς Διευθυντές και ανώτατα στελέχη εταιρειών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Κατά τη χθεσινή ημέρα παρουσιάστηκε μεγάλος αριθμός αξιόλογων συζητητών. Ένα συγκεκριμένο πάνελ συγκέντρωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σχέση CEO-CFO, καθώς η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν Οικονομικοί Διευθυντές ή ανώτατα στελέχη στις εταιρείες τους και ήθελαν να ενημερωθούν περισσότερο για αυτή τη σχέση, ιδιαίτερα σε περίπτωση που έχουν βλέψεις για επαγγελματική ανέλιξη.

Συγκεκριμένα, τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Κύπρο -Kean, Swissport Cyprus, KEO και Hermes Airports- έχουν σήμερα CEO που προηγουμένως κατείχαν τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή στην ίδια εταιρεία. Κάτι που δεν είναι τυχαίο, αφού οι αρμοδιότητες ενός CFO, η εμπλοκή σε στρατηγικές αποφάσεις και η συνολική εποπτεία των οικονομικών και λειτουργικών διαδικασιών εξοπλίζουν τους επαγγελματίες με τις δεξιότητες, την εμπειρία και τα προσόντα που απαιτούνται για να ηγηθούν σε επίπεδο CEO.

Αυτό είναι, μεταξύ άλλων, το συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συζήτηση «The CEO-CFO Partnership: Trust, Transparency & Transformation», την οποία συντόνισε ο Στέφανος Παπαδόπουλος, Ιδρυτής & CEO της Spatzia.eu.

Στο πάνελ συμμετείχαν οι Ανδρέας Θεοχαρίδης, CEO της Kean Group, Σοφοκλής Τύμβιος, CEO της Swissport Cyprus, Χαράλαμπος Παναγιώτου, CEO της KEO, και Ελένη Καλογήρου, CEO της Hermes Airports.

Η συζήτηση ξεκίνησε με τους συμμετέχοντες στο πάνελ να εξιστορούν τις εμπειρίες τους σχετικά με την αλλαγή από CFO σε CEO. Σημαντικό στοιχείο από τις απαντήσεις τους ήταν ότι το πρώτο και βασικό βήμα είναι να θέσεις αυτόν τον στόχο στον εαυτό σου και να αντιληφθείς ότι οι εμπειρίες σου ως Οικονομικός Διευθυντής ή Οικονομική Διευθύντρια μπορούν να σε βοηθήσουν στην επαγγελματική ανέλιξη.

Ωστόσο, όλοι στο πάνελ τόνισαν ότι η δουλειά ενός CEO είναι πολύ πιο πολύπλευρη σε σχέση με τον CFO, καθώς πρέπει να διαχειριστεί ολόκληρη την εταιρεία και όλες τις ομάδες εργαζομένων, μετόχων και συνεργατών. Επισήμαναν δε, ότι ο CEO είναι πολύ περισσότερο εκτεθειμένος και χρειάζεται να αναπτύξει δεξιότητες πέρα από τους αριθμούς.

Σχεδόν όλοι επεσήμαναν ότι το «μυστικό όπλο» που τους βοήθησε στη μετάβαση από CFO σε CEO ήταν η γνώση τους για τα νούμερα, η οποία τους επέτρεψε να γεφυρώσουν διαφορετικές απόψεις εντός και εκτός της εταιρείας. Επιπλέον, με την ανάληψη της θέσης του CEO διαπίστωσαν ότι είχαν πιο ομαλή επικοινωνία με τον νέο CFO, καθώς κατανοούσαν, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας τους, τη θέση και τις προτεραιότητες του νέου CFO, με τον οποίο πλέον έπρεπε να συνεργαστούν στενά.

Όπως τόνισαν, η πιο σημαντική δεξιότητα ενός CEO είναι η ικανότητα να μανατζάρει αποτελεσματικά τους ανθρώπους της εταιρείας σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων.