Σε διευκρινήσεις σχετικά με τις δειγματοληψίες για των αφθώδη πυρετό στις φάρμες προχώρησαν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μετά από τις σφοδρές αντιδράσεις στην Πάχνα. «Η εξέταση που γίνεται δεν επηρεάζεται από τον εμβολιασμό», αναφέρεται μεταξύ άλλων, με την επισήμανση πως «η συνεργασία βοηθά να προστατευτούν τα κοπάδια και να τελειώσει πιο γρήγορα η κρίση».

Συγκεκριμένα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υπογραμμίζουν σε σχέση με τις δειγματοληψίες που πραγματοποιούν στο πλαίσιο ελέγχου του αφθώδους πυρετού ενημερώνουν ότι:

1. Οι δειγματοληψίες μπορούν να γίνονται κανονικά, οποιαδήποτε στιγμή.

Η αναφορά στον Κανονισμό 2023/361, ότι κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις ξεκινούν 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο είδος εργαστηριακής επιτήρησης. Αυτό δεν επηρεάζει και δεν σταματά τις δειγματοληψίες που γίνονται για ιχνηλάτηση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, για παρακολούθηση της κατάστασης στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης και για επιδημιολογική επιτήρηση.

Οι δειγματοληψίες αυτές είναι απαραίτητες για την προστασία των ζώων και της παραγωγής και πρέπει να γίνονται χωρίς καθυστέρηση.

2. Η εξέταση που γίνεται δεν επηρεάζεται από τον εμβολιασμό. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί ειδική μέθοδο που ανιχνεύει μόνο αντισώματα από φυσική μόλυνση του ιού του αφθώδους πυρετού. Με απλά λόγια: Το εμβόλιο δεν “μπερδεύει” την εξέταση. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποφεύγονται οι δειγματοληψίες.

Τι σημαίνει αυτό για τον κτηνοτρόφο;

• Μπορείτε να δέχεστε τις δειγματοληψίες χωρίς να περιμένετε 30 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

• Οι εξετάσεις είναι ασφαλείς, αξιόπιστες και δεν επηρεάζονται από τον εμβολιασμό.

• Η συνεργασία σας βοηθά να προστατευτούν τα κοπάδια και να τελειώσει πιο γρήγορα η κρίση.