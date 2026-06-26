Την ανάγκη άμεσης ευρωπαϊκής δράσης για αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης υγειονομικού προσωπικού που απειλεί τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέδειξε ο Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ & ΕΛΚ και Εισηγητής της σχετικής Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Λουκάς Φουρλάς, κατά την παρουσίαση της χθες.

Η Έκθεση η οποία αποτελεί προϊόν πολύμηνων διαβουλεύσεων με γιατρούς, νοσηλευτές, οργανώσεις ασθενών και επαγγελματίες υγείας από ολόκληρη την Ευρώπη, συνιστά μια ισχυρή πολιτική παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού στον τομέα της υγείας.

Όπως τόνισε ο κ. Φουρλάς, η Ευρώπη μέχρι το 2030 θα αντιμετωπίσει έλλειψη σχεδόν 1,2 εκατομμυρίων γιατρών, νοσηλευτών και μαιών, ενώ ο τομέας της υγείας συγκαταλέγεται ήδη στους κλάδους με τις μεγαλύτερες ελλείψεις εργατικού δυναμικού.

Αυτό συμβαίνει λόγω της συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού επαγγελματιών υγείας. Συγκεκριμένα, το 30% των γιατρών είναι άνω των 55 ετών καθώς και το 18% των νοσηλευτών/τριών. Υπάρχουν επίσης αυξημένες ανάγκες ψυχικής υγείας ενώ είναι μειωμένο το ενδιαφέρον νέων για τα επαγγέλματα υγείας. Όπως αναφέρεται και στην έκθεση, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι αριθμοί αλλά έχει αντανάκλαση στην ποιότητα της παροχής υπηρεσιών. Σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι καταγράφονται μεγαλύτερες λίστες αναμονής για τους ασθενείς, τα ΤΑΕΠ υπερφορτώνονται, σημειώνονται καθυστερημένες διαγνώσεις και γενικότερα, υπάρχει υποβάθμιση της ποιότητας φροντίδας.

Η Έκθεση, η οποία υπερψηφίστηκε από δύο Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, της Απασχόλησης και Υγείας, εισηγείται την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Υγειονομικό Προσωπικό. Στόχος η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού κατά τουλάχιστον ένα εκατομμύριο επαγγελματίες υγείας μέχρι το 2034. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, στην εφαρμογή ασφαλών επιπέδων στελέχωσης, στον περιορισμό των εξαντλητικών βαρδιών και στην προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά 1 στους 3 γιατρούς και νοσηλευτές αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, παρατηρούνται φαινόμενα burn out, άγχος και κατάθλιψη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φαινόμενο του brain drain, καθώς χιλιάδες επαγγελματίες υγείας εγκαταλείπουν χώρες με χαμηλότερους μισθούς και περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές, διευρύνοντας τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών.

Μέσα από οικονομικά κίνητρα, υποτροφίες, στεγαστική στήριξη και αξιοποίηση των Ταμείων Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα λεγόμενα «medical deserts», διασφαλίζοντας ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Γίνεται επίσης αναφορά στην ψηφιακή υγεία και στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με χρήση της τηλεϊατρικής, διαγνωστικά AI, τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγεία, μείωση της γραφειοκρατία και παροχή περισσότερου χρόνου για τον ασθενή.

Σημαντικό μέρος των εισηγήσεων αφορά επίσης τη διεκδίκηση αυξημένων ευρωπαϊκών πόρων μέσω των προγραμμάτων EU4Health, ESF+, Erasmus+, Horizon Europe και των Ταμείων Συνοχής, καθώς και τη δημιουργία ισχυρότερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την υγεία στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.

Ζητείται επίσης, η δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το υγειονομικό προσωπικό, την αύξηση κατά 1 εκατ. των επαγγελματιών υγείας μέχρι το 2034, τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών εργασίας και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στην Υγεία. Παράλληλα, επιδιώκεται η δημιουργία ισχυρότερων δημόσιων συστημάτων υγεία και πρόσβαση σε όλες της περιοχές της Ευρώπης σε ποιοτική φροντίδα.

«Η έκθεση αυτή δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδικασίας αλλά την αρχή μιας μεγάλης ευρωπαϊκής προσπάθειας.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισχυρά συστήματα υγείας όταν οι άνθρωποι που τα υπηρετούν εξαντλούνται, εγκαταλείπουν το επάγγελμα ή αναγκάζονται να φύγουν από τη χώρα τους. Η υγεία είναι δημόσιο αγαθό και για να προστατεύσουμε τους ασθενείς πρέπει πρώτα να προστατεύσουμε εκείνους που τους φροντίζουν», δήλωσε ο Λουκάς Φουρλάς.

Καταλήγοντας, ο Εισηγητής υπογράμμισε ότι η Ευρώπη διαθέτει τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσει την κρίση.

«Το ζητούμενο είναι η πολιτική βούληση, να επενδύσουμε στους ανθρώπους που κρατούν όρθια τα συστήματα υγείας μας και να δώσουμε ευρωπαϊκές λύσεις σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η δημόσια υγεία στην Ευρώπη», ανέφερε.

Η παρουσίαση της Έκθεσης διοργανώθηκε από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και σε αυτήν παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Επικεφαλής του Γραφείου Θέα Πιερίδου, η τέως Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας Ελισάβετ Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Πέτρος Αγαθαγγέλου καθώς και άλλοι παράγοντες από τον χώρο της υγείας.

Μετά το τέλος της παρουσίασης, ακολούθησε συζήτηση με τους παρευρισκόμενους οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους και αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας.